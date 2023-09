Arrependimento pode ser doloroso; veja como controlar o sentimento

The New York Times

Como repórter musical, anos atrás, visitei Stevie Nicks na casa dela. Foi uma tarefa dos sonhos: passamos horas no closet dela, experimentando roupas. Folheamos seu diário juntas. À medida que a noite se aproximava, ela se ofereceu para me hospedar em seu quarto de hóspedes. Mas recusei. De vez em quando ainda penso: deveria ter ficado.

O arrependimento, uma emoção negativa que surge quando desejamos ter feito algo diferente, pode variar de algo inconsequente (como recusar uma estrela do rock) a significativo.

Quando o assunto for arrependimento, descubra se você ainda pode fazer algo a respeito - Woraphon/Adobe Stock

Daniel Pink, autor de "The Power of Regret" (O poder do arrependimento, em português), entrevistou mais de 4.000 pessoas sobre sua relação com esse sentimento. Ele descobriu que os arrependimentos se enquadram em quatro temas: lamentamos não ter conseguido ajudar os outros, lapsos no julgamento moral, escolhas incrementais que resultam em grandes consequência e recuar quando deveríamos ter sido mais ousados.

Aqui estão algumas dicas de especialistas para nos ajudar a lidar com o sentimento.

OLHE PARA DENTRO, PARA FORA E PARA FRENTE

Quando cometemos erros, "nos tratamos com muito mais crueldade do que tratamos qualquer outra pessoa", diz Pink. Em vez disso, olhe para dentro e fale consigo próprio da mesma forma que falaria com uma pessoa querida. Então, olhe para fora. Ele sugere confidenciar a alguém em quem você confia ou formar um "círculo de remorsos", no qual você troca experiências com outras pessoas.

Compartilhar arrependimentos pode aliviar a dor, diz ele, e ajuda a perceber que "todo mundo os tem, e você se sente menos terrível e menos singular". Então olhe para frente, perguntando: "Que lições posso tirar desse arrependimento?" e "Como posso aplicá-las em minha vida daqui para frente?".

DESCUBRA SE VOCÊ AINDA PODE FAZER ALGO A RESPEITO

Quando Robin Kowalski, professora de psicologia na Universidade Clemson, perguntou às pessoas em dois estudos o que diriam ao seu eu mais jovem, ela descobriu que alguns arrependimentos poderiam ser corrigidos ("valorize sua família" ou "coloque dinheiro na poupança").

Em alguns casos, não é possível refazer. Mas se você está consumido pelo arrependimento e isso está atrapalhando sua vida diária, considere conversar com um conselheiro ou psicólogo.

REENQUADRE UM ARREPENDIMENTO COM 'PELO MENOS'

Quando você se arrepende de uma ação que fez ou não, Pink recomenda mudar seu pensamento de "se ao menos" para "pelo menos". No caso de Stevie Nicks, mudei para "pelo menos experimentei uma de suas capas de veludo e fiz piruetas em seu closet".

Luiz Roberto M. Gonçalves