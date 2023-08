Câmara de BH aprova lei que autoriza abertura de arena do Atlético

Belo Horizonte

A Câmara de Vereadores de Belo Horizonte aprovou nesta quarta-feira (16), em segundo turno, projeto de lei que permite o funcionamento da Arena MRV, o estádio do Atlético em Belo Horizonte, sem o cumprimento de contrapartidas que seriam exigidas pela legislação da capital para uma obra desse porte.

O projeto segue para sanção do prefeito Fuad Noman (PSD). O próximo jogo do Atlético em casa será pelo Campeonato Brasileiro, contra o Santos, no dia 27 de agosto, domingo. A equipe mineira já foi desclassificada da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. A expectativa é que o jogo ocorra na arena, que tem projeto acústico para abafar gritos de torcidas rivais.

A capacidade do estádio é de 46 mil pessoas, mas, sem a aprovação do projeto de lei, a arena vinha funcionando apenas com eventos de menor porte. Jogos oficiais não eram permitidos. Entre as contrapartidas que ainda precisam ser finalizadas está a construção de alças viárias e de passarelas na região.

A Arena MRV, que enfim deverá ser liberada para jogos - Pedro Souza/Atlético-MG

A Câmara de Vereadores de Belo Horizonte tem 41 vereadores. A aprovação do texto ocorreu com folga por parte dos parlamentares favoráveis ao projeto, com 33 votos "sim" e cinco "não". O Atlético vem realizando seus jogos em casa nos outros dois estádios de Belo Horizonte: Mineirão e Independência.