Gerson dá soco em companheiro do Flamengo durante treino

Rio de Janeiro

O meia Gerson, do Flamengo, deu um soco no nariz do lateral-direito uruguaio Guillermo Varela durante treinamento na manhã desta terça-feira (15), no CT Ninho do Urubu, zona oeste do Rio de Janeiro. O lateral tem suspeita de fratura no nariz.

Este é o segundo episódio de agressão física no Flamengo em menos de um mês. No último dia 29, o ex-preparador físico Pablo Fernández deu um soco na boca de Pedro após o atacante se recusar a aquecer, durante a partida contra o Atlético-MG (vitória por 2 a 1), em Belo Horizonte.

Pedro chegou a registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil de Minas Gerais, e Fernández foi demitido no dia seguinte ao caso.

Em atividade no CT nesta terça, Gerson e Varela começaram a discutir após o meia dividir bola com o lateral. Varela reclamou da dividida e ambos deixaram a atividade. Na saída, continuaram a discussão e Gerson deu um soco no nariz do lateral.

Guillermo Varela e Gerson durante treinamento no CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro; lateral uruguaio foi agredido com um soco durante discussão no treinamento - Marcelo Cortes - 24.jul.2023/Flamengo

Em nota publicada nas redes sociais, o clube chamou a agressão de "entrevero" e afirmou que o caso foi "resolvido internamente pelo departamento de futebol".

"Os jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado. A preparação para o jogo de amanhã segue normalmente", diz a nota.

Procurado pela reportagem, o Flamengo não informou se Gerson e Varela serão multados. No caso de Pedro, agredido pelo preparador físico, o clube puniu o jogador em 5% do salário e deixou de ser relacionado em uma partida por se recusar a participar do aquecimento.

Apesar de agredido, Varela deve entrar em campo na quarta-feira (16), no jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Grêmio, no Maracanã. Wesley, lateral-direito titular do técnico Jorge Sampaoli, tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.