Final da Copa do Brasil: São Paulo decide em casa contra o Flamengo

São Paulo

Em sorteio realizado nesta segunda-feira (28) na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio, ficou definido que o segundo e decisivo duelo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo será no estádio do Morumbi, na capital paulista.

A primeira partida, portanto, será realizada no Maracanã, no Rio. Os jogos estão marcados para os dias 17 e 24 de setembro.

"Escolher se decide fora ou em casa é circunstancial. Sabemos que teremos dois jogos, teremos que tentar ganhar os dois para sermos campeões. A dificuldade não vai ser onde jogar, a dificuldade vai ser o São Paulo", afirmou o técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli.

A equipe carioca se classificou para a final depois de eliminar o Grêmio, vencendo os dois jogos, 2 a 0, em Porto Alegre, e 1 a 0, no Rio de Janeiro.

O time paulista, por sua vez, garantiu a vaga ao passar pelo Corinthians. A equipe de Dorival Junior perdeu o primeiro jogo por 2 a 1, na Neo Quimica Arena, mas ganhou o segundo duelo por 2 a 0, no Morumbi.

Estádio do Morumbi - Carla Carniel - 19.ago.23/Reuters

A formação tricolor vai disputar a final da competição mata-mata pela segunda vez em sua história, ainda em busca do inédito troféu.

A primeira tentativa ocorreu há 23 anos, em 2000, na temporada em que o São Paulo encontrou o Cruzeiro na decisão. No Morumbi, houve um empate sem gols. Em Minas, os donos da casa ganharam por 2 a 1.

"É o título que falta ao clube. Sabemos da responsabilidade, tanto tempo o São Paulo não chegava à final [da Copa do Brasil]. É um desafio grande, enfrentar um time como o Flamengo, mas nossa caminhada foi terrível até aqui", brincou Rafinha.

Já o Flamengo é terceiro clube que mais vezes venceu a Copa do Brasil, ao lado do Palmeiras, ambos com quatro conquistas cada um. Atuais campeões, os cariocas também venceram as edições de 1990, 2006 e 2013.

Caso conquiste mais uma vez, o time da Gávea vai igualar o Grêmio, que soma cinco taças. O Cruzeiro é o maior vencedor do mata-mata, com seis. "A gente encara como se fosse a primeira, queremos muito esse título. Vamos nos preparar bem para poder fazer dois grandes jogos", afirmou Everton Ribeiro.

O clube que ficar com o título deste ano vai levar a premiação recorde de R$ 70 milhões. O vice ficará com R$ 30 milhões.