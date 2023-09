Moscardo chora no intervalo do Dérbi ao saber de convocação

São Paulo

A primeira convocação para a seleção brasileira é sempre especial para qualquer jogador. Mais ainda se a informação chegar para o atleta durante uma grande partida, como o clássico deste domingo (3), entre Corinthians e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, como aconteceu com o corintiano Gabriel Moscardo.

Volante Moscardo, do Corinthians, foi convocado para a seleção olímpica - Ag. Corinthians

Aos 17 anos, o jovem volante não conseguiu esconder a emoção ao ser informado pela assessoria do clube, durante o intervalo, que havia sido chamado para defender à seleção olímpica, sob o comando de Ramon Menezes.

"Sempre foi meu sonho ir para a Seleção, desde sempre na base trabalhando", disse o jogador, chorando, em entrevista à TV Globo.

Neste domingo, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou a convocação de Moscardo e do também volante Alexsander, jogador de 19 anos, do Fluminense.

Em entrevista à Folha, Ramon já havia destacado que o jogador do time alvinegro estava no que ele chama de "caderno radar".

"O Moscardo vem bem entre os profissionais, já é titular do Corinthians e está sendo observado por vários clubes", comentou o treinador.

A dupla foi chamada após os cortes de dois meio-campistas que atuam no futebol inglês e que acabaram se machucando neste fim de semana: Danilo, do Nottingham Forest, e João Gomes, do Wolverhampton.

O grupo convocado por Ramon Menezes terá dois amistosos neste mês, em Marrocos, contra a equipe sub-23 local.

Em outubro, o Brasil terá a disputa do Pan-Americano de Santiago, no Chile. No começo de 2024, a equipe vai disputar o torneio pré-olímpico, que deverá ser na Venezuela, onde a seleção brasileira buscará a vaga para disputar os Jogos Olímpicos de Paris.