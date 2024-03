Nunca vi um jogador tão perseguido como Vinicius Junior, diz Ancelotti

Madri | AFP

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, saiu em defesa do atacante brasileiro Vinicius neste sábado (9), acusado em algumas ocasiões de perder os nervos em campo, assegurando que "eu nunca encontrei um jogador tão perseguido como Vinicius".

"Eu olhei para trás na história, nas estatísticas e nunca encontrei um jogador tão perseguido como Vinicius", disse Ancelotti na coletiva de imprensa antes da partida da Liga contra o Celta no domingo (10).

"Eles o chutam, o insultam, o apitam, o que ele tem que fazer? O que ele faz é marcar gols e nos dar assistências", explicou Ancelotti.

"E depois tenho que falar com ele sobre sua atitude? Não, todo mundo tem que mudar a atitude que tem com Vinicius", assegurou o treinador do Real Madrid.

Atacante brasileiro Vinicius Junior e o treinador italiano Carlo Ancelotti durante partida entre Real Madrid e Valencia no Santiago Bernabeu - Isabel Infantes - 11.nov.2023/Reuters

"Isso nunca aconteceu em minha história pessoal, ver um jogador de grande talento sofrer as coisas que Vinicius sofreu e está sofrendo", insistiu Ancelotti.

O treinador italiano comparou duas ações em que o jogador brasileiro esteve envolvido para destacar o tratamento diferente que o jogador receberia nos campos.

"As pessoas esquecem, mas eu não esqueço, em Vallecas [estádio Rayo Vallecano] ele levou um golpe de caratê na cabeça e nem uma advertência e agora todo mundo pede cartão vermelho porque ele empurrou um adversário", disse Ancelotti.

O treinador parecia se referir ao duro golpe que o jogador do Rayo Vallecano, Ivan Bailliu, deu na temporada passada.

Ancelotti também mencionou o empurrão no pescoço que Vinicius deu no jogador do Leipzig, Willi Orban, na quarta-feira, no jogo de volta das oitavas de final da Champions no Santiago Bernabéu, pelo qual recebeu o cartão amarelo, embora os alemães pedissem um vermelho.

"Quando temos que fazer a avaliação de algo, não devemos levar a camisa em consideração", concluiu Ancelotti.