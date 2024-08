Mundo do esporte lamenta a morte de Silvio Santos: 'Legado imensurável'

São Paulo

Clubes e personalidades do esporte usaram as redes sociais para manifestar suas homenagens ao apresentador Silvio Santos, que morreu neste sábado (17) aos 93 anos. Também empresário, ele estava internado na UTI do hospital Albert Einstein, em São Paulo.

"O Corinthians lamenta com pesar a morte de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos. Um dos maiores apresentadores da história do Brasil, Silvio Santos comandou os domingos do SBT por muitas décadas. Sempre irreverente, Silvio nunca escondeu sua paixão pelo Timão. Doutor, eu não me engano, meu coração é corinthiano", lembrou o clube paulista.

"O legado do maior comunicador da história deste país será eterno. Obrigado por tudo", disse o Vasco.

O Palmeiras também exaltou o legado do apresentador como um dos maiores nomes da história da televisão brasileira. "Ele nos deixa um legado sem igual de dedicação ao trabalho e amor à vida. Nossos mais sinceros sentimentos neste momento de imensa saudade", diz trecho da homenagem.

O São Paulo, por sua vez, relembrou o legado imensurável do comunicador no comando de programas assistidos por milhões de brasileiros. "Com todo o nosso carinho e sinceras condolências, desejamos força a todos os familiares, amigos e admiradores deste grande ídolo nacional. Silvio Santos será eterno em nossos corações."

Apresentador foi um dos maiores nomes da televisão brasileira, em especial à frente do Programa Silvio Santos - Vanessa Carvalho - 26.out.2013 - /Brazil Photo Press/Folhapress

O ex-jogador e senador Romário destacou que o sucesso de Silvio se confunde com a história da TV brasileira. "Sua trajetória se confunde com a história da TV brasileira, com muito sucesso e alegria. Ao longo dos últimos 60 anos, ele nos fez rir, chorar e nos emocionar", escreveu. "Às suas filhas, amigos e toda a família do SBT, envio minhas condolências. Que Papai do Céu o receba de braços abertos."

Confira as manifestações de outros clubes brasileiros: