Beto Lee, filho de Rita, anuncia apresentações em homenagem à mãe

São Paulo

Beto Lee, filho de Rita Lee, que morreu em maio dete ano, anunciou que vai fazer shows em homenagem à mãe. Os shows contará com clássicos da roqueira como "Saúde", "Lança Perfume", "Ovelha Negra" e "Banho de Espuma".

Beto Lee, filho de Rita Lee - Eduardo Knapp/Folhapress

Também contarão com as participações de Fernanda Abreu e da Orquestra Sinfônica Villa Lobos —além de Luísa Sonza, em São Paulo.

Beto Lee divide o canto com Debora Reis e a guitarra com Rogerio Salmeron. O ex-Tutti-Frutti Lee Marcucci assume o baixo e Edu Salvitti, a bateria. Danilo Santana fica a cargo do piano e do teclado.

Rita Lee por Beto Lee in Concert - São Paulo Quando 29/7, às 22h

29/7, às 22h Onde Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, São Paulo, vibrasaopaulo.com

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, São Paulo, vibrasaopaulo.com Preço R$ 60 a R$ 380, em uhuu.com

R$ 60 a R$ 380, em uhuu.com Classificação 18 anos

Rita Lee por Beto Lee in Concert - Curitiba Quando 12/8, às 21h15

12/8, às 21h15 Onde Teatro Guaira - R. XV de Novembro, 971, Curitiba, www.teatroguaira.pr.gov.br

Teatro Guaira - R. XV de Novembro, 971, Curitiba, www.teatroguaira.pr.gov.br Preço R$ 100,80 a R$ 201,60, em uhuu.com

R$ 100,80 a R$ 201,60, em uhuu.com Classificação 18 anos

Rita Lee por Beto Lee in Concert - Brasília Quando 29/7, às 22h

29/7, às 22h Onde Centro de Convenções Ulysses Guimarães - SDC, Ulysses Guimarães, Brasília, ulysses.tur.br

Centro de Convenções Ulysses Guimarães - SDC, Ulysses Guimarães, Brasília, ulysses.tur.br Preço R$ 92 a R$ 690, em bilheteriadigital.com