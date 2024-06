Festival beneficente Salve o Sul arrecada R$ 8,2 milhões só com venda de ingressos

São Paulo

O festival Salve o Sul, realizado na sexta-feira (7) e no domingo (9) no Allianz Parque, em São Paulo, arrecadou R$ 8,2 milhões com a venda de ingressos. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), que organizou os shows.

Luísa Sonza e Pedro Sampaio no festival Salve o Sul, no Allianz Parque, em São Paulo - Divulgação

De acordo com a organização do evento, há outros valores arrecadados, como a venda de patrocínios e as doações feitas em plataforma da TV Globo. Esses números, diz a Abrape, serão divulgados após o "fechamento total" dos valores.

Todo o dinheiro arrecadado nos dois dias de evento será revertido para as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul.

Se apresentaram no festival Salve o Sul nomes como os Amigos do sertanejo, Luísa Sonza e Pedro Sampaio. Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano e Leonardo cantaram no evento na sexta, quando 26.193 pessoas estavam presentes no estádio do Palmeiras.

O domingo, com Sonza e Sampaio no comando, teve ainda números de Ludmilla, Gloria Groove, Junior, Xamã e Menos é Mais, entre outros. A plateia do Salve o Sul nesse dia reuniu 21.188 pessoas. No total, o público do evento nos dois dias foi de 47.381 pessoas.