Festival para vítimas do Rio Grande do Sul e suspense: o que ver na TV no domingo

São Paulo

"The Royal Hotel" é um thriller psicológico sobre duas mochileiras que ficam sem dinheiro nas férias e começam a trabalhar em um pub, The Royal Hotel, no meio nada na Austrália.

Cena de 'The Royal Hotel' - Divulgação

O pub é frequentado por trabalhadores de uma mina perto dali e não demora muito até a situação ficar insustentável para as duas. O filme, estrelado por Julia Garner e Jessica Henwick, foi baseado em fatos reais.

Prime Video, 16 anos

Bonus Track

George, um garoto de 16 anos, sonha em fazer sucesso com sua música, mas ninguém acredita nele. Até que surge o novo aluno, Max, que é filho de artistas famosos, e ajuda George a se preparar para o show de talentos da escola. Os dois acabam se aproximando. O filme é uma comédia romântica jovem.

Max, 12 anos

Conexões da Fé

O diretor indiano Pan Nalin documenta sua viagem ao Khumba Mela, principal festival de hinduísmo na Índia, onde encontra uma criança fugitiva, uma mãe que perdeu seu filho, um guru de yoga e um homem santo que fornece ganja —cannabis.

Aquarius, 16 anos

Festival Salve o Sul

Festival beneficente com renda para as vítimas da enchentes do Rio Grande do Sul, com transmissão ao vivo pelo Multishow e um compacto na TV Globo. Participações de Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Ludmilla, Juliette, Preta Gil, Xand Avião, Lulu Santos e outros.

Multishow e TV Globo, 14h30, 10 anos

Amor Além das Grades

Reality que acompanha sete mulheres estrangeiras que estão noivas de homens americanos detidos em prisões americanas. Os romances começaram por correspondência, evoluíram à distância e agora elas têm oportunidade de viajar aos Estados Unidos para encontrar seus parceiros.

Lifetime, 22h50, 14 anos

Canal Livre

O programa recebe um dos maiores nomes da música clássica brasileira, o pianista e maestro João Carlos Martins, que lança uma biografia. O maestro, que passou por 29 cirurgias nas mãos, vai falar sobre os planos para voltar a tocar.

Band, 23h30, livre