Festival de Veneza seleciona filme brasileiro 'Manas', de Marianna Brennand

São Paulo

O Festival de Veneza de cinema selecionou, para sua 81ª edição, o filme brasileiro "Manas", da cineasta Marianna Brennand.

Dira Paes e Jamilli Correa em cena do filme 'Manas', selecionado para uma mostra competitiva do Festival de Veneza - Divulgação

O longa vai concorrer na mostra competitiva Giornate degli Autori, chamada também de Venice Days, que busca novos talentos do cinema. O festival ocorre entre os dias 28 de agosto e 7 de setembro em Veneza, na Itália.

"Manas" acompanha Marcielle, que no começo da história tem 13 anos, e, conforme cresce, passa a enfrentar as violências e abusos que ocorrem com as mulheres da sua comunidade. A protagonista é interpretada por Jamilli Correa, e o elenco tem ainda os atores Dira Paes e Rômulo Braga.

Brennand decidiu fazer o filme quando soube que crianças vinham sofrendo abuso sexual em balsas do rio Tajapuru, na Ilha do Marajó, no Pará. Ela diz que até cogitou fazer um documentário, mas desistiu ao pensar que faria mulheres e meninas reviverem traumas em frente às câmeras.