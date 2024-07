São Paulo

Morreu, aos 98 anos, Yvonne Furneaux, atriz que estrelou "As Amigas", de Michelangelo Antonioni, em "A Doce Vida", de Federico Fellini e "Repulsa ao Sexo", de Roman Polanski. Há duas semanas, ela foi vítima de um infarto, em sua casa, em North Hampton, no interior dos Estados Unidos, informou o seu filho à imprensa estrangeira.

A atriz Yvonne Furneaux - National Portrait Gallery

Furneaux estrelou filmes em italiano, francês, alemão e espanhol durante a sua carreira. No filme de Antonioni, que foi considerado, em 1955, um marco do Festival de Veneza, ela interpretou uma socialite vingativa. Cinco anos depois, ela seria a noiva do ator Marcello Mastroiani no clássico de Fellini.

Já em "Repulsa ao Sexo", Furneaux foi a irmã mais velha de Catherine Deneuve, que sofria de problemas mentais. Filha de pais ingleses, Elisabeth Yvonne Scatcherd —nome verdadeiro de Furneaux— nasceu no no norte da França, logo se transferindo para a Inglaterra com a família, onde estudou na Royal Academy of Dramatic Art. Antes de ingressar no cinema, Furneaux esteve nos palcos, atuando em peças clássicas, como "Macbeth", de William Shakespeare.