Luan Santana faz show com tema espacial e canta música que compôs durante término

Cotia (SP)

O cantor Luan Santana gravou seu novo DVD, Luan ao vivo na Lua, nesta quarta-feira (17) à noite, em Cotia, em São Paulo.

O artista cantou 13 músicas inéditas e ao menos cinco já conhecidas do público –como "Coração Cigano" e "Abalo Emocional"— em palco montado no centro de treinamento do São Paulo Futebol Clube.

O cantor Luan Santana grava DVD com tema espacial durante show em Cotia, em São Paulo - Alisson Demetrio/Divulgação

Entre as inéditas, Santana apresentou "Violão", composta durante o término com a noiva, Jade Magalhães, de quem ficou separado por três anos. Na música, ele imagina a ex-namorada grávida de outra pessoa e o filho, já mais velho, aprendendo a tocar violão com as músicas de seu repertório.

Como em outros shows, o cantor de 33 anos usou um figurino branco inspirado no cantor americano Elvis Presley. Ele ficou bem próximo do público durante a gravação, que ocorreu em um domo. No exterior, a meia-esfera foi projetada para parecer a superfície da Lua. Do lado de dentro, onde o show ocorreu, a produção projetava imagens de estrelas e naves espaciais.

A gravação do DVD envolveu bastante sigilo. A organização pediu que os convidados não divulgassem o local e distribuiu capinhas para que os celulares ficassem lacrados durante a gravação.

Alguns fãs descobriram a localização do evento e tentaram a sorte mesmo assim, se enfileirando na entrada do CT de Cotia —a reportagem teve notícia de ao menos um que conseguiu entrar sem convite, autorizado pela produção.

As amigas An’na Flávia Pacheco, 22, e Naiara Teixeira, 22, fizeram a viagem de 28 horas entre Rondonópolis, no Mato Grosso, e São Paulo para assistir à gravação, após ganharem convites em um sorteio. Elas são fãs de Luan Santana desde 2009, quando o artista ainda cantava hits como "Meteoro" e "Sinais".

O DVD "Luan Ao Vivo na Lua" não tem data prevista de lançamento.