São Paulo

Morreu nesta quinta-feira o pintor Cassio Michalany, que explorou cores, texturas e formas geométricas em suas obras minimalistas, marcadas pela justaposição de telas coloridas, aos 75 anos. A morte foi confirmada pela galeria Millan, que representava o artista, mas sua causa não foi divulgada.

O pintor Cassio Michalany - _millan.art/Instagram

"Neste momento difícil, nossos pensamentos estão com a família e todos que, assim como nós, eram amigos de Cassio", disse a galeria em nota. "Sua gentileza com as pessoas e a dedicação diligente à sua obra serão lembradas com admiração e carinho."

Michalany nasceu em São Paulo em 1949 e começou a pintar no final dos anos 1960, após ter estudado desenho com Luiz Paulo Baravelli e Frederico Nasser. Em 1973, se formou arquiteto pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

Obras suas fazem parte de coleções importantes, como o Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado, a Pinacoteca de São Paulo, o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e o Museu de Arte Moderna de São Paulo.