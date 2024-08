Festival de Gramado e filme de Richard Linklater: o que ver na TV e no streaming

São Paulo

Gary Johnson é um professor universitário que vai trabalhar como assassino de aluguel fake para ajudar a polícia a prender quem o contrata. Até que ele se vê atraído por uma mulher desesperada que quer contratar seus serviços.

"Assassino Por Acaso" foi escrito por Richard Linklater e Glen Powell, que também estrela o filme, a partir de uma história real publicada pelo jornalista Skip Hollandsworth.

Lojas Digitais, 14 anos

A cerimônia de premiação será transmitida ao vivo, direto do Palácio dos Festivais, em Gramado. As grandes homenagens desta edição do festival são para o ator Matheus Nachtergaele, o cineasta Jorge Furtado, a diretora do Festival de Berlim Mariëtte Rissenbeek e a atriz Vera Fischer.

Canal Brasil, 20h50, livre

A Festa

Janet dá um jantar para sete amigos em celebração à sua promoção para ministra da saúde. E nada sai como planejado nesta sátira britânica escrita e dirigida por Sally Potter, com um elenco que inclui Cillian Murphy, Patricia Clarkson e Kristin Scott Thomas.

Mubi, 14 anos

Kissufim

Em 1977, perto da Faixa de Gaza, jovens soldados israelenses terminando o serviço militar se oferecem para trabalhar como voluntários no kibutz Kissufim. Entre eles, uma mulher chamada Eli, que luta para conciliar o fim da adolescência com os horrores da guerra.

Netflix, 14 anos

Dois sertões

Documentário sobre a obra e vida do cineasta baiano Geraldo Sarno, morto em 2022, que foi produzido durante as filmagens da série "Sertão de Dentro" e do longa-metragem "Sertânia", os dois trabalhos dirigidos por ele.

Curta!, 16h30, livre

Creed III

Adonis Creed vem colhendo os frutos do sucesso tanto no boxe quanto na sua vida pessoal. Mas um amigo reaparece depois de um longo tempo preso e pode colocar tudo a perder. Dirigido e estrelado por Michael B. Jordan.

Telecine Premium, 22h, 12 anos