Nana Caymmi apresenta melhora em quadro de saúde após cirurgia no coração

São Paulo

A cantora Nana Caymmi apresenta melhora progressiva em seu quadro de saúde, informou o hospital Casa de Saúde São José. A artista está internada na unidade desde o dia 26 de julho em razão de uma arritmia cardíaca.

De acordo com o hospital, a cantora foi transferida nesta quarta (7) da UTI para a unidade semi-intensiva. Ela, no entanto, não tem previsão de alta.

Nana Caymmi em seu apartamento no Leblon - Ricardo Borges/Folhapress

A cantora precisou colocar um marcapasso após ser internada por causa da arritmia cardíaca. Embora estivesse bem, a artista foi hospitalizada devido à idade. Ela tem 83 anos.

Recentemente, Nana dividiu com o cantor e violonista Renato Braz, a convite dele, a faixa "A Lua e Eu", do disco "Canário do Reino", disco em homenagem a Tim Maia, previsto para ser lançado em julho. A canção conta com citação de "Azul da Cor da Mar".Antes, a cantora gravou "Nana, Tom, Vinicius", de 2020.