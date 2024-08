Prêmio Grande Otelo e filme com Chris Pratt: o que ver na TV e no streaming na quarta

São Paulo

No filme "A Guerra do Amanhã", um grupo de viajantes do tempo vem de 2051 para avisar que, no futuro, a humanidade vai perder uma guerra contra alienígenas mortíferos. Dan Forester, personagem vivido por Chris Pratt, e seus aliados são a única esperança para salvar o planeta.

Cena do filme A Guerra do Amanhã - Divulgação

Telecine Pipoca, 22h, 14 anos

Prêmio Grande Otelo

Grande celebração do audiovisual brasileiro, o Prêmio Grande Otelo é realizado pela Academia Brasileira de Cinema e será transmitido ao vivo da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. A cerimônia reúne atores, diretores, produtores e profissionais do audiovisual do país e premia quem mais se destacou em 2023 em 29 categorias diferentes. Apresentação de Simone Zuccolotto e comentários do ator Caio Blat.

Canal Brasil, 20h50, livre

O Som e a Sílaba

Sarah Leighton, uma jovem no espectro autista, sonha um dia ser estrela de ópera, mas foi sempre tratada como "diferente". Seu irmão consegue uma entrevista com a soprano Leonor Delise, que aceita ter a jovem como sua aluna de canto lírico. A série foi criada por Miguel Falabella, inspirada na obra de teatro homônima.

Disney+, 14 anos

Os Piores Ex

Com base na dúvida universal do quanto realmente conhecemos nossos parceiros, a série documental mostra o lado sombrio do amor e de relacionamentos difíceis. Há depoimentos perturbadores, câmeras escondidas e reconstituições em animação.

Netflix, 14 anos

O Vermelho e o Negro

O filme, inspirado no livro de Stendhal, conta uma história de amor, traição e vingança na França do século 19. O ambicioso filho de um carpinteiro usa suas intensas relações amorosas para ascender socialmente em um ritmo que ele não consegue controlar.

Belas Artes à la Carte, 12 anos

Eu e Você

O jovem Lorenzo quer se isolar do mundo num porão, mas quando chega sua meia-irmã Olivia, o plano vai por água abaixo. A convivência faz com que ela tente tirar Lorenzo de seu universo. Filme dirigido por Bernardo Bertolucci.

Arte1, 23h, 14 anos