Filme com Dorival Caymmi e 'Cabocla': o que ver na TV e no streaming nesta segunda

São Paulo

O filme "Dorival Caymmi - Um Homem de Afetos" é um documentário sobre a vida e a obra do cantor e compositor baiaque teve um impacto influente em movimentos como a bossa nova e a tropicália.

O filme 'Dorival Caymmi - Um Homem de Afetos' que recebeu o prêmio especial do júri na décima primeira edição do In-Edit Brasil - Mario Luiz Thompson/Divulgação

O filme tem uma entrevista inédita com o próprio Caymmi, feita em 1998, em que ele aborda suas histórias de amor, suas raízes no candomblé e canta alguns de seus sucessos de improviso, como "Quem Vem pra Beira do Mar" e "Marina".

Canal Brasil, 20h, livre

Silvio Santos: Vale Mais do que Dinheiro

Uma versão compilada do documentário sobre Silvio Santos que irá ao ar em dezembro está disponível no streaming do canal. Conta a história de vida do empresário, apresentador e pai de família, sua relação com a fé e sua trajetória marcada pelo empreendedorismo.

+SBT, livre

Três Amigas, Todos os Domingos

Odette, Clarice e Barbara Jean são amigas há décadas, com um vínculo tão forte que elas são chamadas de The Supremes, como o grupo musical. Até que a amizade das três é posta à prova. O filme de Tina Mabry tem Uzo Aduba no elenco.

Disney+, 16 anos

Depois do Acidente

Uma festa de aniversário acaba em tragédia, transformando para sempre a vida de três famílias amigas. Entre a dor, a culpa e o desejo de vingança, o tempo vai revelar que o acidente foi um assassinato. Série mexicana de suspense.

Netflix, 16 anos

Cabocla

A novela de Benedito Ruy Barbosa exibida há 20 anos volta ao ar. A ação se passa na pequena Vila da Mata, onde dois coronéis vivem em pé de guerra e uma grande paixão entre um jovem rico, Luís Jerônimo, e uma cabocla, Zuca, floresce.

TV Globo, 14h45, livre

O candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, é o entrevistado da semana. O deputado federal divide a liderança das intenções de voto com Pablo Marçal, do PRTB, e Ricardo Nunes, do MDB, segundo pesquisa Datafolha da última semana.

TV Cultura, 22h, livre