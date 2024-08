Série com Juliana Paes e filme com De Niro: o que ver na TV e no streaming sábado

São Paulo

"Vidas Bandidas" é uma série estrelada por Juliana Paes, em que ela interpreta Bruna, a líder de uma quadrilha que assalta turistas ricos no Rio de Janeiro.

Juliana Paes em cena da primeira temporada da série 'Vidas Bandidas' - Disney / Divulgação

Serginho e Raimundo trabalham para ela —o primeiro é o eterno bandido malandro, e o segundo, por outro lado, quer casar e começar uma vida nova.

A contragosto, ele aceita fazer um último assalto —roubar a própria chefe. Não dá certo, a irmã dela é morta, ele vai preso, e Bruna quer se vingar.

Disney+, 16 anos

Quando Ninguém Vê

Gu Sang-jun administra um motel no verão do ano 2000 e Jeon Young-ha administra uma pensão sozinho na floresta no verão de 2021.

Ambos enfrentam incidentes semelhantes. Minissérie sul-coreana de suspense em oito episódios.

Netflix, 16 anos

O Mistério de Midwich

Na pequena vila inglesa de Midwich, um misterioso apagão faz com que todas as mulheres em idade fértil acordem grávidas sem uma razão.

Três anos depois, os filhos gerados no apagão parecem ser alienígenas responsáveis por fenômenos inexplicáveis. Série britânica com sete episódios.

Globoplay, 16 anos

Não Era Só Mais um Silva

Mais de 20 milhões de brasileiros têm o sobrenome Silva. O empresário e ativista social Rene Silva, criador do Voz das Comunidades, conta a história de alguns deles, sendo um famoso e dois anônimos, com histórias e narrativas que se conectam.

TV Globo, 14h40, livre

Assunto na Mesa

Com Nina da Hora e Gi Santos, o programa vai discutir a inteligência artificial e seus impactos no cotidiano. No primeiro episódio, o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, com a criação e a extinção de profissões.

Canal Futura, 19h30, livre

Os Especialistas

O agente especial Danny retorna do exílio depois que seu mentor, Hunter, é capturado. Para o resgatar, ele tem de se infiltrar na unidade militar do Serviço Aéreo Britânico e enfrentar o poderoso Spike.

Os atores Jason Statham, Clive Owen e Robert De Niro trocam muitos tiros entre si.

Space, 21h, 14 anos