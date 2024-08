'Megalópolis', filme controverso de Coppola, ganha data de estreia no Brasil

São Paulo

A distribuidora O2 Play divulgou que "Megalópolis", o novo filme do cineasta Francis Ford Coppola, vai estrear no Brasil no dia 31 de outubro, pouco mais de um mês após o lançamento nos Estados Unidos, no dia 27 de setembro. A trama narra o conflito entre o artista idealista Cesar Catilina e o ganancioso prefeito Franklyn Cicero, em Nova Roma, cidade distópica criada pelo diretor.

Cena do trailer de "Megalópolis", de Francis Ford Coppola - Reprodução

O filme dividiu as opiniões dos críticos que já o viram e vem sendo rodeado de polêmicas. Na mais recente, um novo trailer da produção exibiu citações falsas de críticos de cinema para tentar argumentar que vários dos clássicos de Coppola não foram abraçados pelas avaliações no primeiro momento. O vídeo foi retirado do ar pela distribuidora do filme, a Lionsgate, que se desculpou publicamente.

Em um episódio anterior, uma reportagem do jornal The Guardian disse que o cineasta teria tentado beijar figurantes durante uma sequência do filme "Megalopolis" em uma boate, e que ele teria tentado fazer mulheres sentarem em seu colo. As acusações foram negadas pelo diretor e por uma das atrizes que teria supostamente sofrido investidas dele.