Entenda porque 'O Urso' concorre ao Emmy 2024 pela segunda temporada, de 2023

A série "O Urso" está confundindo o público do Emmy Awards por concorrer na premiação deste ano pela segunda temporada, ao invés da terceira e mais recente safra. A produção é a favorita às categorias de comédia do evento, e já levou as estatuetas de ator —para Jeremy Allen White—, ator coadjuvante —para Ebon Moss-Bachrach— e atriz coadjuvante em série comédia —para Liza Colón-Zayas.

O ator Ebon Moss-Bachrach, de 'O Urso', recebe o Emmy de melhor ator coadjuvante em série de comédia - Mario Anzuoni/REUTERS

A razão para a confusão é que o terceiro ano de "O Urso" estreou depois do período de eligibilidade para a premiação este ano, com todos os episódios chegando ao serviço de streaming Hulu em 26 de junho. A Academia de Artes e Ciências Televisivas considerou para a votação deste ano todas as temporadas lançadas por completo entre 1° de junho de 2023 e 31 de maio de 2024.

Assim, a série criada por Christopher Storer conseguiu se inscrever na premiação pela segunda temporada. que foi lançada por completo em 22 de junho do ano passado.

"O Urso" passou por situação parecida na última edição do prêmio, em janeiro, quando venceu as principais categorias do Emmy com a primeira temporada, que saiu em junho de 2022.

A cerimônia do Emmy Awards 2024 acontece neste domingo (15) no Peacock Theater, em Los Angeles.