Tapete vermelho do Emmy 2024 tem Selena Gomez e Andrew Scott; veja os looks

O Primetime Emmy Awards, mais importante premiação da televisão e do streaming americanos, estendeu seu tapete vermelho na noite deste domingo, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Entre as estrelas que desfilaram na cerimônia, se destacou Selena Gomez, com seu Ralph Lauren preto com mais de 600 cristais cravados no decote.

A atriz Selena Gomez no Emmy 2024 - Aude Guerrucci/Reuters

Os homens, em geral, se dividiram entre versões mais tradicionais e mais inventivas do traje clássico, com destaque para o ator Andrew Garfield, protagonista de "Ripley", que surgiu na passarela com um decote inspirado. Enquanto isso, o ator D'Pharaoh Woon-A-Tai, da comédia "Reservation Dogs", desfilou com a marca de uma mão pintada em vermelho sobre sua boca.