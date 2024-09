Hebe Camargo e mulheres mórmons: o que ver na TV e no streaming na quarta

Conhecida como a Rainha do Rádio e da TV, Hebe Camargo foi uma mulher inspiradora e à frente de seu tempo, que abriu caminhos para muitas mulheres na TV. "Hebe, A Cara da Coragem" revela sua essência além das câmeras e das festas que a tornaram famosa. Este é o primeiro dos cinco episódios, todos chegam no +SBT no dia 1

SBT, 23h15, livre

Hebe Camargo segura buquê de rosas em seu programa no SBT - Lourival Ribeiro/SBT

A Vida Secreta das Esposas Mórmons

Disney+, 16 anos

Reality sobre a dinâmica social e as aspirações pessoais de oito mulheres da cultura e religião mórmon. Todas são jovens e mães que transformaram o fascínio por seus estilos de vida em vídeos populares e acordos lucrativos no TikTok, incluindo uma comunidade chamada #MomTok. Mas o grupo foi acusado de promover "swing leve" e o escândalo sexual virou manchete internacional.

Detetive Knight: Redenção

Prime Video, 16 anos

Preso em Nova York, Knight se vê no meio da fuga liderada por um maluco que se intitula "o terrorista do Natal". Com a promessa de ganhar seu distintivo de volta se prender os terroristas, ele faz justiça à sua maneira. É o segundo filme da trilogia protagonizada por Bruce Willis.

Invejosa

Netflix, 14 anos

Vicky está prestes a fazer 40 anos e dá um ultimato ao namorado —casamento ou término. Ele fica com outra e Vicky logo sai em busca de um novo amor para concretizar seu sonho de se casar. Acaba embarcando em uma jornada de autodescoberta. A série de 12 episódios é argentina.

Nöthin’ But a Good Time: The Uncensored Story of ‘80s Hair Metal

Paramount+, 16 anos

Baseado no livro homônimo, o documentário em três partes retrata o fenômeno do hard rock dos anos 1980. Muitos que viveram a cena —e usaram muito laquê— contam segredos da época, como Bret Michaels, Stephen Pearcy, Nuno Bettencourt, Dave Sabo, Corey Taylor e Steve-O.

Testamento

Reserva Imovision, 14 anos

Jean-Michel vive tranquilo em uma casa de repouso quando ativistas demandam a remoção de um antigo mural considerado um insulto aos povos originários. Infeliz com um mundo dominado pelo politicamente correto, ele descobre um amor inesperado por Suzanne, administradora da casa.

Fantasymphony – Um Concerto de Magia e Fogo

Film&Arts, 19h10, livre

A Orquestra Sinfônica Nacional Dinamarquesa interpreta temas de filmes, séries e games, como a música épica de "O Senhor dos Anéis", "Game of Thrones", "The Witcher" e"League of Legends".

Bem-Vinda a Quixeramobim

Telecine Pipoca, 20h, 14 anos

Quando o pai da influenciadora Aimée é preso, os bens da família são bloqueados e ela foge para a casa que a mãe herdou no sertão do Ceará —só que alguém já ocupou o imóvel. A comédia com Monique Alfradique ganhou o Prêmio Grande Otelo do ano passado.

As Loucuras de Dick e Jane

Sony Channel, 21h55, 12 anos

Comédia de ação com Jim Carrey e Téa Leoni, que formam um casal rico que vive muito bem até ele ser demitido e ela largar o trabalho. Com as dívidas se acumulando e querendo manter o padrão de vida, os dois decidem realizar pequenos roubos.

Trilha de Letras

TV Brasil, 23h30, livre

A apresentadora Eliane Alves Cruz conversa com o músico e escritor Tony Bellotto sobre seu novo livro "Vento em Setembro". Ele também fala de suas obras adaptadas para a TV e o cinema, como "Dom" e "Bellini e a Esfinge".