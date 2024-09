Poze do Rodo pede a namorada Vivi Noronha em casamento no Rock in Rio

Rio de Janeiro

O MC Poze do Rodo pediu a namorada, a influenciadora Vivi Noronha, em casamento no palco do Rock in Rio. Ele cantou no espaço Favela na noite deste domingo (15), na edição de 40 anos do festival carioca.

O MC Poze do Rodo em show no Rock in Rio 2022 - Filtr Brasil/Reprodução

O funkeiro levou a namorada ao palco, se ajoelhou, fez o pedido e depois deu um buquê de flores a ela. O público vibrou, gritou que Poze era o mais romântico e "aprende, Cabelinho" —referência ao trapper carioca que terminou o relacionamento com a atriz Bella Campos.

Noronha ficou emocionada com o momento. O MC ainda disse que estava ansioso para ver a influenciadora vestida de noiva e fazer a festa de casamento.

Eles se conheceram na favela do Rodo, na zona norte do Rio, e estavam separados desde 2021, antes de reatarem este ano. O casal tem três filhos —Júlia, de 4 anos, Miguel, de 3, e Laura, de 2.

Eles surgiram no palco e a mais velha cantou com o MC no palco do Rock in Rio. "Nós estamos favela, estamos em casa, filha", Poze afirmou, antes de dividir o microfone com a menina. Eles cantaram "Me Dá sua Mão", com Júlia no AutoTune.

A mais nova, Laura, também cantou no microfone do pai. Ela pediu e entoou a música do verso "quer cair com o popô" —"Te Maceto Depois do Baile", do DJ Zigão.

Poze foi a atração principal do palco Favela neste domingo, logo depois do MC Hariel, funkeiro de São Paulo. Ícone do funk e do trap, o carioca cantou num dia do festival quase todo dedicado ao rock, com Paralamas do Sucesso, Journey, Planet Hemp, Evanescence e Deep Purple, entre outros.

Ele falou no palco que sabia do caráter roqueiro do público do dia, mas encontrou uma plateia até grande, e de gente que sabia cantar suas músicas. Emendou hits como "Vida Louca", "A Cara do Crime (Nós Incomoda)" e "Lobo", esta de Orochi, antes de descer do palco.

Poze disse queria "cantar no meio da bagunça, que nós é bagunça". Puxou "Me Sinto Abençoado" nos braços do público, a esta altura em êxtase.

Ídolo do funk vertido em trapper, Poze é hoje parte da trilha sonora do Rio. Ganhou popularidade nacional há cinco anos com a vertente 150 BPM, enveredou para o rap com AutoTune e canta a vida em meio à guerra às drogas nas favelas.

O show engajou diversos funcionários do festival, como os vendedores ambulantes, que cantaram e vibraram junto. Eles deram um tempo no trabalho para sacar os celulares para registrar o momento.

Poze ainda puxou um medley de funks antigos, no estilo Miami bass, celebrou o Flamengo e puxou xingamentos aos rivais do time de futebol. Deixou o palco na mão de seus depois de 45 minutos dizendo que ia ficar com a noiva.