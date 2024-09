Roupas pretas dominam Rock in Rio em dia de clima ameno e atrações roqueiras

Rio de Janeiro

O céu nublado e o vento que bate na Cidade do Rock neste domingo (15) tem colaborado com a moda dos roqueiros no terceiro dia de Rock in Rio. O público compareceu com o traje usual para fãs do gênero: camisetas de banda, calças, jaquetas pretas e fortes maquiagens.

Público do show da banda Paralamas do Sucesso no terceiro dia de Rock in Rio - Eduardo Anizelli/Folhapress

A sensação do público e de funcionários que trabalham no festival é de que o calor tem sido, até aqui, mais ameno do que o esperado. Na quinta (12), véspera do primeiro dia, termômetros chegaram a marcar 41°C na zona oeste do Rio. Na sexta (13) e sábado (14) a máxima foi de 36°C. Neste domingo (15), a máxima caiu para 27°C.

Os dados são do Alerta Rio, sistema de alerta meteorológico da Prefeitura do Rio.

"Tinha duas opções de roupas preparadas: uma em caso de calor, outra em caso de tempo agradável. Decidi que hoje dava para usar uma jaqueta de couro e uma calça", diz Manoela Barreto, 35, fã de Evanescence.

As fortes maquiagens também dão o tom do domingo roqueiro. No estande da Natura, o público participa de ações promocionais em troca de brindes e também pode experimentar produtos da marca. Batons e canetas delineadoras de cores mais fortes, como preto, púrpuera e vermelho, são as preferidas.

A previsão para os próximos três dias sem Rock in Rio —segunda (16), terça (17) e quarta (18) —é de chuva fraca, segundo o Alerta Rio. Na quinta (19), quando a Cidade do Rock volta a receber atrações, a previsão é de sol encoberto e temperatura entre 16°C e 30°C.