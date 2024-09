Série sobre a Vogue e filmes de ação: o que ver na TV e no streaming na segunda

"In Vogue: Anos 90" é uma série documental que conta a história da indústria da moda nos anos 1990 através dos olhos dos editores da revista Vogue, como Anna Wintour e Hamish Bowles. De Madonna a Tom Ford e Gwyneth Paltrow, os seis episódios da série revelam os bastidores da década em que celebridades viraram ícones da moda, a modelo Kate Moss revolucionou o conceito de beleza e as estrelas da música pop cobriram as capas da revista.

Disney+, 16 anos

Frank Capra: Criador de Sonhos

Um documentário sobre a vida e obra de um dos mais bem-sucedidos e influentes diretores de cinema de sua geração, na Hollywood dos anos 1940. Frank Capra dirigiu filmes icônicos, como "A Felicidade Não Se Compra" e "Este Mundo É Um Hospício", que oferecem uma visão inspiradora dos Estados Unidos no pós-Guerra.

Lojas digitais, 12 anos

Grand Maison Tóquio

Dorama em 11 episódios sobre um premiado chef japonês, Natsuki Obana, no mundo da alta gastronomia francesa. Um incidente faz com que ele caia em desgraça em Paris, mas ao conhecer uma chef decidida a ganhar estrelas do Michelin, os dois voltam para o Japão para abrir seu próprio restaurante, o "La Grande Maison Tokyo".



Netflix, 12 anos

Tieta

A plataforma resgata todos os episódios da novela de 1989, escrita por Aguinaldo Silva e estrelada por Betty Faria. Tieta é expulsa de casa por seu pai, em Santana do Agreste, por causa de seu comportamento liberal e pelas intrigas de sua irmã Perpétua. Humilhada, Tieta se muda para São Paulo, fugindo do conservadorismo de sua terra natal.

Globoplay, 12 anos

Maratona Andrea Beltrão

O canal celebra o aniversário de Andrea Beltrão com nove filmes: "Vai Trabalhar Vagabundo 2" (14h30, 12 anos), "A Grande Família: O Filme" (16h10, 10 anos), "Sob Pressão" (17h50, 14 anos), "O Bebê" (19h15, livre), "O Pequeno Dicionário Amoroso" 1 e 2 (19h30 e 21h05, 14 anos), "Verlust" (22h35, 16 anos), "Salve Geral" (0h25, 16 anos) e "Garota Dourada" (2h25, 14 anos).

Canal Brasil, a partir das 14h30

Futeboleria

O novo game show de quizzes e curiosidades sobre o futebol é apresentado pela atriz Letícia Braga e tem participação de Lara Stocker e Samuel Minervino. A exibição é diária e cada episódio tem dois convidados. Na estreia, participam os jogadores Alecsandro e Richarlyson.

Gloob, 17h50, livre

A cientista política e professora emérita da USP Maria Hermínia Tavares estará no centro da roda para analisar o cenário eleitoral no país, incluindo o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo realizado pelo canal no domingo, 15.

TV Cultura, 22h, livre

O Alvo

Jean Claude van Damme faz o papel de Chance Bondreau, um estivador que ajuda uma amiga a encontrar o pai desaparecido. Em meio às investigações, eles descobrem uma gangue que busca alvos humanos entre veteranos e mendigos. Direção de John Woo.

Telecine Action, 23h50, 14 anos

Distrito 9

Uma raça alienígena avançada é obrigada a viver em um gueto de Johannesburg, África do Sul. O agente do governo Wikus Van De Merwe é responsável por realocá-los, mas é exposto a um estranho produto químico que altera seu DNA durante a operação e ele precisa se esconder no gueto.



HBO Extreme, 23h58, 16 anos

Legado Explosivo

Um ladrão de banco resolve mudar de vida e se tornar uma pessoa honesta depois de se apaixonar por uma mulher. Os problemas começam quando ele resolve se entregar para o FBI. Filme de ação com Anthony Ramos, Liam Neeson e Kate Walsh.



TV Globo, 14 anos