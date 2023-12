Avião da Rússia pousa por engano em rio congelado

Moscou | Reuters

Um avião Antonov-24 com 30 passageiros e quatro tripulantes a bordo pousou por engano em um rio congelado perto no extremo leste da Rússia nesta quinta-feira (28), segundo o Gabinete da Procuradoria de Transportes da Sibéria Oriental. Não há relatos de vítimas nem de danos ao veículo.

A aeronave da Polar Airlines, da era soviética, saiu de Iakutsk, na Sibéria, com destino a Zirianka, na região de Iakutia, onde pousou em segurança no rio Kolima, perto do aeroporto. Ali, a temperatura chega a -40°C nesta época do ano.

Aeronave de passageiros Antonov-24, da Polar Airlines, após pouso no rio Kolima, no extremo leste da Rússia - Gabinete da Procuradoria de Transportes da Sibéria Oriental/via Reuters

Há uma investigação em andamento para descobrir o que aconteceu. "De acordo com informações preliminares, a causa do incidente de aviação foi um erro da tripulação", disse um porta-voz da Procuradoria em comunicado.

No Telegram, o canal Baza, que tem ligações com os serviços de segurança da Rússia, publicou uma foto do resgate e afirmou que os pilotos aparentemente não acharam a pista e pousaram no rio.