Como um país na África passou a ser considerado o mais afetado pelo terrorismo no mundo

Ouagadougou (Burkina Fasso) | The New York Times

Ele se deitou em cima de seus filhos pequenos, tentando protegê-los com seu corpo. Os militares os forçaram, juntamente com dezenas de outras pessoas da aldeia, debaixo de uma árvore baobá. Então, ele disse, os soldados abriram fogo.

"Eles atiraram em todos nós", disse Daouda, um fazendeiro que sobreviveu por anos em território controlado por jihadistas apenas para ser alvo de tiros pelo exército que deveria protegê-lo.

Os assassinatos em massa na aldeia de Daouda e em um povoado próximo, em fevereiro, foram alguns dos mais mortais em uma década de agitação em Burkina Fasso, um país dilacerado pelas insurgências islâmicas que varreram partes da África Ocidental.

Combinação de imagens capturas de vídeos fornecidos ao The New York Times da aldeia de Soro, no norte do Burkina Fasso, mostram que os aldeões construíram uma pequena barreira de cimento em torno de uma vala comum - The New York Times

Burkina Fasso tem enfrentado ataques implacáveis de grupos extremistas afiliados à al-Qaeda e ao grupo Estado Islâmico, o que a colocou no topo do Índice Global de Terrorismo no ano passado, tornando-se o país mais atingido pelo terrorismo no mundo.

O conflito resultante matou dezenas de milhares de pessoas e deslocou mais de 2 milhões — 10% da população do país.

Mas na luta de uma década contra os insurgentes, o exército de Burkina Fasso travou sua própria guerra brutal. Ele foi acusado de mirar repetidamente em civis suspeitos de cooperar com —ou simplesmente viver nas proximidades de— jihadistas, de acordo com sobreviventes e grupos de direitos humanos. Os soldados frequentemente matam civis no local, dizem eles.

Às vezes, os assassinatos são feitos como vingança. Antes de o exército descer sobre a aldeia de Daouda, conhecida como Soro, os insurgentes haviam atacado um posto alinhado com o governo.

Pouco depois, os soldados apareceram e mataram sumariamente mais de 223 pessoas em Soro e em outra aldeia próxima, Nondin, em 25 de fevereiro, disse a Human Rights Watch no mês passado. Dezenas de mulheres e 56 crianças foram mortas, constatou.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

O New York Times entrevistou moradores e teve acesso aos seus celulares, que continham imagens das consequências da violência. Os residentes enterraram os corpos em oito valas comuns, de acordo com imagens gravadas dias depois.

O jornal verificou que os vídeos foram feitos em Soro e confirmou o surgimento das aparentes valas comuns em imagens de satélite.

O governo de Burkina Fasso disse que abriu uma investigação sobre os assassinatos, mas não admitiu que o exército os cometeu.

Pelo contrário, suspendeu a BBC, Voice of America e outras emissoras de notícias internacionais simplesmente por relatarem as descobertas da Human Rights Watch.