Após derrota histórica no Reino Unido, Sunak assume responsabilidade e pede desculpas

São Paulo

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, disse na madrugada desta sexta-feira (5) que assumia a culpa pela derrota histórica do Partido Conservador nas eleições desta quinta (4) e pediu desculpas aos eleitores em uma "noite difícil". "A responsabilidade é minha", afirmou. Ele ao menos venceu no distrito em que concorria e manteve assento no Parlamento —jamais um premiê em exercício perdeu sua cadeira, mesmo com seu partido derrotado na composição geral.

Sunak levou seu partido ao pior resultado desde sua fundação em 1834 —a sigla perdeu 241 lugares em relação a 2019 e vai ser representada por 131 parlamentares na nova configuração do Legislativo, de acordo com projeções.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, visita um armazém em Banbury como parte de um evento de campanha - Phil Noble - 2.jul.24/Reuters

Sunak parabenizou o líder trabalhista e futuro premiê, Keir Starmer, pela vitória no pleito —segundo as projeções, o Partido Trabalhista, grande vencedor da noite, conquistou 410 dos 650 assentos da Casa e vai governar com ampla maioria. Em terceiro lugar estão os liberais democratas, com 61 assentos, e o ultradireitista Reform UK, com 13 assentos.

A derrota histórica dos conservadores levanta a possibilidade de que Sunak renuncie ao cargo de líder do partido —entretanto, a imprensa britânica reportou que o premiê pode escolher permanecer por mais tempo para organizar uma sucessão menos caótica do que a que o levou à liderança, por exemplo.

Ele ouviu o resultado das eleições em seu distrito ao lado dos outros candidatos —inclusive nanicos e sátiras, como o "Conde Cara de Lixo", personagem do comediante Jonathan David Harvey que se inscreveu para concorrer contra o premiê da mesma forma que havia se colocado como candidato em 2019 contra o então primeiro-ministro, Boris Johnson.

O candidato Conde Cara de Lixo, personagem satírico do comediante Jonathan David Harvey, esperando para ouvir os resultados do seu distrito, o mesmo do premiê Rishi Sunak - Temilade Adelaja - 4.jul.24/AFP

O atual premiê falou por pouco tempo e disse que fará um discurso mais longo ainda nesta sexta, quando voltar a Londres.