Ataque israelense na Cisjordânia ocupada deixa cinco mortos, segundo Autoridade Palestina

jenin (cisjordânia) | AFP

A Autoridade Palestina anunciou nesta sexta-feira (5) a morte de cinco palestinos durante ataque israelense a Jenin, cidade ao norte da Cisjordânia ocupada, uma área na qual o Exército de Israel afirma estar em curso uma "operação antiterrorista".

O Ministério da Saúde palestino identificou quatro mortos com idades de 20 a 30 anos. A identidade da quinta vítima não foi informada.

Anteriormente, os militares de Israel disseram que estavam em confronto com homens armados em Jenin e realizaram um ataque com drones, de acordo com o jornal The Times of Israel.

Parentes carregam o corpo de palestino morto em ataque, durante funeral em Jenin, na Cisjordânia ocupada por Israel - Ali Sawafta - 5.jul.24/Reuters

Segundo o ministério, nas últimas 48 horas dez palestinos morreram na Cisjordânia, um território palestino ocupado por Israel desde 1967.

Além disso, uma criança e uma mulher morreram na segunda-feira (1º) durante um ataque israelense na região de Tulkarem, também no norte do território.

Segundo a agência oficial de notícias palestina Wafa, o campo de refugiados de Jenin foi alvo de uma ofensiva de drones israelenses.

Israel oficializou na quarta-feira (3) o confisco de um terreno de 12,7 km² (o equivalente a 1.814 campos de futebol) na Cisjordânia ocupada. Segundo a ONG Peace Now, que monitora a expansão de assentamentos do país na região, esta é a maior área do território palestino a ser confiscada por Tel Aviv desde a assinatura dos Acordos de Oslo, três décadas atrás.

Ainda de acordo com a organização, a ação faz deste o ano em que Israel mais avançou sobre a Cisjordânia ocupada

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza —desencadeada pelo ataque do grupo terrorista Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, que deixou cerca de 1.200 mortos, de acordo com dados israelenses—, a violência aumentou na Cisjordânia.

Segundo as autoridades locais, ao menos 566 palestinos morreram no território palestino em ações de soldados ou colonos israelenses desde o início do conflito, no ano passado.

Ao menos 16 israelenses morreram em ataques no mesmo período, segundo um balanço da AFP baseado em números divulgados pelas autoridades de Tel Aviv.