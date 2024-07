Hezbollah diz ter lançado mais de 200 foguetes contra Israel após morte de comandante

Dubai | Reuters

O Hezbollah, grupo armado libanês aliado do Hamas, disse nesta quinta-feira (4) que lançou mais de 200 foguetes e vários drones contra posições militares de Israel em resposta à morte, na véspera, de um dos principais comandantes da facção.

O Exército de Tel Aviv confirmou os bombardeios e afirmou, pela rede social X, que interceptou alguns dos projéteis e atacou instalações de lançamento no país vizinho. Serviços de resgate de Israel dizem que não há relatos de vítimas.

Foguetes disparados do sul do Líbano atingem norte de Israel - Jalaa Marey/AFP

A ofensiva acontece após um ataque aéreo perto da cidade de Tiro, no sul do Líbano, matar Mohammed Nasser, comandante do grupo na última quarta (3).

"Ele era o homólogo de Sami Taleb Abdullah, comandante da Unidade Nasser, que foi eliminado no mês passado. Juntos, eles serviram como dois dos mais importantes terroristas do Hezbollah no sul do Líbano", afirmou Israel ao reivindicar a morte do comandante.

A facção afirmou que o ataque desta quinta é parte da resposta pelo "assassinato cometido pelo inimigo". O grupo disse ter disparado mais de 200 foguetes contra cinco posições israelenses, além de drones contra oito bases na fronteira e nas Colinas de Golã, território na fronteira com a Síria que Tel Aviv capturou e anexou após a Guerra dos Seis Dias, em 1967.

Nasser foi um dos comandantes mais graduados do Hezbollah a morrer no conflito, afirmaram dois funcionários da área de segurança do Líbano à agência de notícias Reuters.

Hostilidades na fronteira entre os dois países acontecem desde o início da guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, em outubro —o grupo libanês é um aliado da facção palestina. O grupo disse que cessaria o fogo quando Israel interrompesse sua ofensiva em Gaza.

Os ataques israelenses no Líbano mataram mais de 300 combatentes do Hezbollah e 88 civis, de acordo com contagens da Reuters. Israel, por sua vez, diz que disparos do Líbano mataram 18 soldados e 10 civis. Além disso, dezenas de milhares de habitantes dos dois lados da fronteira foram deslocados pelos combates.