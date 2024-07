Colômbia prende cofundador da gangue venezuelana Tren de Aragua

Bogotá | AFP

Um dos fundadores do Tren de Aragua, grupo criminoso da Venezuela que nos últimos cinco anos cresceu e se tornou uma máfia transnacional, foi preso na Colômbia, anunciou Bogotá nesta segunda-feira (1º).

"Procurado pela Venezuela e pelo Chile, com mandado de prisão em 196 países pela Interpol, caiu 'Larry Changa', capturado pela Polícia Nacional", publicou na rede social X o presidente Gustavo Petro. A prisão ocorreu no município de Circasia, no departamento de Quindío, a oeste do país.

Polícia da Colômbia prende suposto fundador da gangue venezuelana Tren de Aragua - Ministério da Defesa da Colômbia

"Ele teria chegado à Colômbia em 2022 com documentos falsos. Era encarregado da estratégia criminosa para a expansão territorial do Tren de Aragua" na Colômbia, afirmou o Ministério da Defesa na mesma plataforma. "Na Venezuela e no Chile, era procurado por terrorismo, tráfico de armas e munições, extorsão agravada, sequestro, entre outros."

Criada em 2014 em uma prisão do estado de Aragua, no norte da Venezuela, a facção se espalhou por oito países sul-americanos, incluindo Colômbia, Peru, Chile e Brasil, de acordo com relatórios de inteligência. A gangue é acusada de tráfico de pessoas, assassinatos, sequestros, roubos e extorsão.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

A Interpol também procura Héctor Guerrero, conhecido como Niño Guerrero, que seria o líder do grupo.

Nas últimas semanas, autoridades colombianas prenderam outro líder da organização, conhecido como Salomón, no município de Aguazul, e o Peru anunciou que 520 membros da gangue foram detidos no país, sem especificar o período em que as capturas ocorreram.

"O Peru é um dos países onde foram capturados [mais] criminosos estrangeiros, 3.600 deles de nacionalidade venezuelana, pelo menos 520 membros do Tren de Aragua", disse o chefe da Polícia Nacional peruana, o general Óscar Arriola, a uma rádio local.