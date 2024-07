'Daqui a quatro anos, vocês não vão precisar votar de novo', diz Trump em comício

Porto Alegre

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse nesta sexta-feira (26) em um discurso de campanha que, se for eleito no pleito de novembro, "em quatro anos, vocês não vão precisar votar de novo. Nós vamos consertar tudo tão bem, vocês não vão precisar votar."

As falas ocorreram em evento do grupo conservador Turning Point Action em West Palm Beach, na Flórida, e foram voltadas para o público religioso. "Cristãos, vão e votem, apenas esta vez. Vocês não vão precisar fazer isso novamente", disse Trump. "Eu amo vocês cristãos. Eu sou cristão. Eu amo vocês. Vão, vocês precisam ir e votar".

Ex-presidente Donald Trump no evento Bitcoin 2024 em Nashville, no estado do Tennessee, neste sábado (27) - Kevin Wurm - 27.jul.24/Reuters

Questionado sobre a fala do republicano, o porta-voz da campanha Steven Cheung se limitou a dizer que Trump "estava falando sobre unir o país". Cheung também culpou o atentado contra Trump no último dia 13 pelo "ambiente político de divisão" dos EUA.

A fala gerou críticas de opositores do Partido Democrata, que acusa Trump de ser uma ameaça à democracia após sua recusa em reconhecer a derrota para Joe Biden nas eleições de 2020, e o subsequente ataque ao congresso americano em 6 de janeiro de 2021.

Democratas também criticaram uma entrevista de Trump para o canal Fox News em dezembro, quando falou que seria um ditador caso ganhasse as eleições, mas apenas no "primeiro dia" do mandato.

"Eu quero fechar a fronteira [com o México], e eu quero perfurar, perfurar, perfurar", disse Trump sobre expandir a prospecção de petróleo. A campanha do republicano tratou o episódio como uma piada por parte de Trump.

Na ocasião, Biden, que abriu mão da reeleição no último dia 21 depois de semanas de pressão interna do seu partido, criticou Trump e o descreveu como uma ameaça à democracia. "Ele está dizendo isso em voz alta", disse Biden. A provável nova candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, também deve trazer esse tema à tona, junto com a narrativa que busca construir de que Trump é um criminoso condenado e ela, uma procuradora de Justiça acostuma a lider com "o tipo" dele.

Kamala x Trump De Washington, a correspondente da Folha informa o que importa sobre a eleição dos EUA Carregando...

Também este sábado, duas semanas após o atentado, Trump anunciou que vai retomar os comícios abertos após ser ferido na orelha por um atirador durante evento na cidade de Butler, na Pensilvânia.

"Continuarei realizando eventos ao ar livre e o Serviço Secreto concordou em intensificar substancialmente suas operações. São muito capazes de fazer isso", disse o presidente em sua plataforma Truth Social.

O atirador Thomas Matthew Crooks, 20, matou uma pessoa e feriu outras duas em Butler em um crime para o qual a polícia americana ainda não encontrou motivação. Ele foi morto por agentes do serviço secreto logo após o ataque.