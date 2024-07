Mesa-tenista chilena Tania Zeng, 58, perde mas realiza sonho olímpico

Paris | AFP

A mesa-tenista chilena Tania Zeng não conseguiu vencer e foi eliminada na fase preliminar, mas realizou um sonho ao estrear nos Jogos Olímpicos aos 58 anos, em Paris-2024.

Zeng, que nasceu na China, mora no Chile há 35 anos. Quando jovem, competiu no tênis de mesa em seu país, mas se afastou do esporte até começar a retomar a prática durante a pandemia de Covid. Não demorou muito para subir posições no ranking sul-americano.

"Voltei ao tênis de mesa depois de 30 anos e agora posso estar nos Jogos Olímpicos. Meu sonho se tornou realidade", disse a jogadora, representante mais velha da história olímpica do Chile.

"Dei tudo de mim em todas as competições e foi assim que consegui chegar aqui", afirmou. Na França, ela perdeu por 4 sets a 1 para outra veterana, a libanesa Mariana Sahakian, 46.

A mesa-tenista Tania Zeng, 58, do Chile, na partida nas Olimpíadas de Paris contra a libanesa Mariana Sahakian - Stephanie Lecocq/27.jul.2024/Reuters

Zeng nasceu na província chinesa de Henan e começou a jogar desde muito jovem o tênis de mesa, no qual a China é a grande potência. Ajudou o fato de sua mãe ser treinadora desse esporte.

Ela foi selecionada para competir pela China aos 16 anos, mas encerrou a carreira antes de o tênis de mesa estrear no programa olímpico, em Seul-1988.

A jogadora se mudou para o Chile e se estabeleceu no país, adaptando-se perfeitamente.

Nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, Zeng conquistou a medalha de bronze na competição por equipes.

De volta em 2028?

Teria sido essa sua estreia olímpica e também sua despedida?

Zeng diz acreditar ser provável, pois tem consciência de que não será fácil estar na próxima edição, daqui a quatro anos, em Los Angeles, quando terá 62 anos.

No entanto, ele não descarta essa possibilidade. "Será um pouco difícil, mas continuarei jogando até que meu corpo diga que acabou."

Apesar dos 58 anos, Zeng não é a jogadora mais velha do torneio olímpico de tênis de mesa. Ni Xialian, 61, também nascida na China, representa Luxemburgo.

A chilena afirma ter certeza de que a China é uma fábrica de jogadores de tênis de mesa porque é lá o esporte é amplamente praticado.

"O que faz a diferença é a quantidade de vezes que os jovens jogam. Todos os dias, o dia todo."