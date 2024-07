Queda de ponte deixa 11 mortos e ao menos 30 desaparecidos na China, diz imprensa estatal

AFP

Chuvas torrenciais e um aumento repentino do nível da água derrubaram uma ponte no norte da China na noite desta sexta (19), causando a morte de 11 pessoas e o desaparecimento de outras 30, segundo a mídia estatal.

A ponte rodoviária desabou "devido a uma chuva brutal e inundações repentinas" no rio que banha a cidade de Shangluo, conforme a agência de notícias Xinhua.

11 pessoas morreram no evento. Além disso, a televisão estatal CCTV afirmou que "quase vinte veículos e mais de 30 pessoas" estão desaparecidos após o desastre.

A cidade de Shangluo está localizada na província de Shaanxi, no norte, cerca de 900 quilômetros a sudoeste de Pequim.

Imagens que circulam no X mostram estrutura destruída - Reprodução /X

Desde terça-feira, grandes áreas do norte e centro da China são afetadas por fortes chuvas que provocaram inundações e danos materiais significativos.

Nas imagens de Shangluo transmitidas pela CCTV, pode-se observar que um trecho da estrada caiu no rio. Por outro lado, as pistas no sentido oposto parecem ter resistido. As imagens também foram compartilhadas na rede social X.



Segundo a imprensa estatal, as equipes de resgate ainda trabalhavam na madrugada de sábado. Até ao momento conseguiram recuperar cinco veículos, onde 11 vítimas foram encontradas.

O acontecimento lembra outro ocorrido em maio no sul da China, onde o desabamento de uma rodovia causou a morte de 48 pessoas.

Na mesma província de Shaanxi, as chuvas torrenciais deixaram cinco mortos e oito desaparecidos na cidade de Baoji, com 3,2 milhões de habitantes, segundo um balanço divulgado sexta-feira pela Xinhua.

Estrago evidencia tragédia climática que assusta o país desde a última terça-feira (16) - Liu Xiao/Xinhua

A rede estatal de televisão transmitiu imagens de bairros completamente inundados pelas águas lamacentas, com moradores a pé e trabalhadores em escavadeiras tentando reparar os danos.

As províncias vizinhas de Gansu, de clima semidesértico, e Henan, no centro, também foram afetadas pelas fortes chuvas. Nesta última região, a cidade de Nanyang recebeu a quantidade de chuvas previstas para um ano somente nesta semana, segundo a CCTV.

A China está passando por um verão de condições climáticas extremas. Os recordes locais de temperatura foram quebrados no norte e o sul também foi afetado por fortes chuvas e inundações.

As alterações climáticas, acentuadas pelas emissões de gases com efeito de estufa geradas pelas atividades humanas, tornam este tipo de fenomenos mais frequentes e intensos, afirmam os cientistas.