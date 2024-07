Ditadura diz que oposição não reconhecerá resultado eleitoral na Venezuela

Buenos Aires

Após convocar a imprensa às pressas na manhã desta sexta-feira (19), a pouco mais de uma semana para as eleições presidenciais, a ditadura da Venezuela afirmou que a oposição sabe que Nicolás Maduro ganhará nas urnas e planeja não reconhecer os resultados.

A afirmação foi feita pelo diretor da campanha do regime, Jorge Rodríguez, em um hotel de Caracas. "Está claro que alguns atores não têm intenção de participar de maneira legal da eleição. Trata-se de um plano estabelecido para não reconhecer os resultados eleitorais."

Jorge Rodríguez, coordenador do comando de campanha Venezuela Nuestra, que representa o ditador Nicolás Maduro nas eleições, fala com a imprensa em Caracas - Divulgação

Rodríguez afirmou que "a essa altura os resultados estão muito claros para nós, que nos apegamos à verdade", dando a entender que o líder do regime, Maduro, ganharia nas urnas. Contra ele, o único candidato com expressividade é Edmundo González, da coalizão opositora.

Um dia antes, Maduro disse em um comício que, se não sair vencedor, uma guerra civil teria início no país. Em suas palavras, "um banho de sangue, em uma guerra civil fratricida, produto dos fascistas".

O regime diz que a oposição planeja não reconhecer os números que saírem das urnas e das cédulas eleitorais —o país possui um duplo sistema eletrônico e em papel— para que, dessa maneira, os Estados Unidos sustentem e mesmo ampliem suas sanções econômicas.

As alegações, sem provas, ocorrem a apenas nove dias das eleições presidenciais de 28 de julho, as maiores da história recente do país. Maduro, no poder desde 2013, quando assumiu a Presidência após a morte de Hugo Chávez, planeja seguir no posto.

Um dia antes das alegações, a líder opositora María Corina Machado, inabilitada para concorrer à Presidência, mas hoje o principal rosto da campanha opositora, denunciou que os carros de sua equipe teriam sido boicotados em um plano para que sofressem um acidente.

Para justificar as afirmações, Jorge Rodríguez mostrou o que seria uma pesquisa de opinião contratada pela oposição e que diria que Nicolás Maduro sairá vencedor nas urnas.

Ele também afirmou que a rede americana CNN, que cobrirá essas eleições, de algum modo participaria de uma campanha para dizer que houve fraude eleitoral e não reconhecer a vitória de Maduro.

Até aqui, as principais pesquisas de opinião realizadas a domicílio por institutos de pesquisa independentes apontam que Edmundo González possui maioria dos votos, ainda que uma baixa participação eleitoral —o voto não é obrigatório— pudesse reduzir sua força nas urnas.

Para Jorge Rodríguez, o plano opositor seria pavimentar um cenário para "Guaidó 2". É uma referência ao ex-presidente do Legislativo Juan Guaidó, que em janeiro de 2019 se autoproclamou presidente interino da Venezuela apenas poucos dias após Maduro dar início a um novo mandato ao qual foi levado por uma eleição considerada fraudulenta e por grande parte da opinião pública internacional.

No pleito de 2024, que surpreende a todos os observadores devido aos amplos atos que a oposição tem conseguido fazer em todo o país, Caracas inabilitou grande parte dos líderes opositores que tinham algum peso para concorrer nas urnas. María Corina, o principal rosto da oposição atualmente, havia ganhado as primárias opositoras, mas então foi impedida de concorrer.

Antes que o diplomata Edmundo González fosse inscrito para representar a oposição, os partidos ainda tentaram inscrever outro nome, o da professora universitária Corina Yoris. Mas denunciaram que o sistema do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) impossibilitou a sua inscrição.