Quero começar expressando meu mais profundo agradecimento ao Brasil pelo tratamento humanitário e acolhedor que tem oferecido aos milhares de migrantes venezuelanos que chegaram às suas fronteiras em busca de um futuro melhor. A solidariedade demonstrada pelo povo brasileiro nestes tempos difíceis para a Venezuela é um claro reflexo dos valores compartilhados entre nossas nações e uma base sólida sobre a qual podemos construir uma relação ainda mais estreita e frutífera.

O Brasil tem sido, é e será, por múltiplas razões, um vizinho importante para a Venezuela. É minha convicção antiga e arraigada. A maior economia da região e a oitava do mundo [a se confirmarem as projeções deste ano], com uma geografia que abrange quase metade de nossa América do Sul, com a qual compartilhamos mais de 2.000 km de fronteira, uma nação com a qual tivemos uma história de boas relações que remontam a 1859. Conhecer e compreender cada vez melhor é um imperativo da realidade.

O candidato à Presidência da Venezuela, Edmundo Gonzalez, durante comício em Caracas - Gabriela Oraa - 14.jul.2024/AFP

Em minha campanha presidencial, tenho manifestado repetidamente meu compromisso com a reconstrução da institucionalidade na Venezuela, baseada em uma democracia inclusiva. Desejo que meu país supere a conflituosidade interna e a polarização extrema que nos tem dilacerado como sociedade.



Meu compromisso é abrir uma nova etapa de respeito e de entendimento, não de vingança. Essa visão não busca apenas curar as feridas internas de nossa nação, mas também fortalecer nossas relações regionais, particularmente com o Brasil, com quem compartilhamos não apenas uma vizinhança, mas também sonhos e desafios comuns.



Em um mundo que tem sofrido guerras, pandemias e desastres naturais nos últimos anos, as divisões políticas frequentemente inibem a colaboração entre as nações. No entanto, Venezuela e Brasil têm a oportunidade única de redefinir a cooperação na América do Sul, baseando-a em oportunidades comuns e objetivos compartilhados. Como futuro presidente da Venezuela, comprometo-me a fortalecer os laços com nosso vizinho Brasil, promovendo uma integração que transcenda fronteiras e beneficie ambas as nações.

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Admiro do Brasil sua força institucional e sua vibrante sociedade civil. A participação dos cidadãos nos processos políticos e a garantia dos direitos humanos são pilares fundamentais para qualquer nação que aspire a um desenvolvimento sustentável e justo. A democracia requer tanto eleições livres quanto a inclusão de todas as vozes no processo de tomada de decisões.



A colaboração entre Venezuela e Brasil deve focar a proteção da Amazônia. Esse pulmão do planeta é crucial não apenas para nossos países, mas para o mundo inteiro. Juntos, podemos ser líderes na luta contra as mudanças climáticas, implementando políticas de conservação e desenvolvendo projetos que garantam a sustentabilidade desta região vital. É fundamental fazê-lo, valorizando e protegendo as comunidades autóctones da floresta. Ser parceiros na proteção da Amazônia não é apenas uma responsabilidade, mas uma oportunidade para mostrar ao mundo o que a cooperação regional pode alcançar.



Aspiro a que a Venezuela possa aprender com a capacidade do Brasil de desenvolver uma economia robusta. Em particular, os avanços que tiveram para se tornar um país com fome zero, que contribui com sua produção agrícola para aliviar a escassez em outras latitudes. Instituições como a Embrapa são exemplos vivos de como o conhecimento e a tecnologia podem transformar setores produtivos. Ao adotar práticas agrícolas avançadas e tecnologias de ponta, podemos não apenas melhorar nossa produção, mas também garantir a segurança alimentar de nossa população.

No campo da educação e da saúde, o Brasil fez avanços significativos dos quais a Venezuela pode e deve se beneficiar. O acesso a uma educação de qualidade e a serviços de saúde eficientes são direitos fundamentais que devemos garantir a todos os nossos cidadãos. Aprender com os programas bem-sucedidos do Brasil e adaptá-los às nossas necessidades pode ser um passo crucial para melhorar a qualidade de vida na Venezuela.



Ao olhar para o futuro, é essencial que reforcemos nossos laços de amizade e cooperação. Contamos com o Brasil para avançarmos juntos em direção a um futuro de prosperidade e desenvolvimento, e o Brasil pode contar com a Venezuela como um parceiro comprometido e disposto a trabalhar em equipe. Juntos, podemos construir uma América do Sul mais forte, unida e resiliente, capaz de enfrentar os desafios globais e aproveitar as oportunidades que se nos apresentam.



A integração regional, baseada no respeito mútuo e na cooperação, é o caminho para um futuro melhor. Venezuela e Brasil, unidos, têm o poder de transformar não apenas suas próprias realidades, mas também de inspirar todo um continente a seguir seu exemplo.



Contamos com o Brasil, e o Brasil contará com a Venezuela. Juntos, podemos alcançar grandes coisas, trabalhando unidos por um futuro comum.