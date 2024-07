Venezuelanos no Brasil anunciam atos pró-oposição para dia das eleições

São Paulo

Uma organização que reúne venezuelanos residentes no Brasil anunciou nesta sexta-feira (26) que vai organizar atos em mais de 30 cidades, incluindo 14 capitais, em apoio ao candidato da oposição nas eleições deste domingo (28), Edmundo González.

De acordo com a Rede de Venezuelanos no Brasil, o objetivo das manifestações é "inspirar e motivar todos os venezuelanos que têm o poder de votar, mostrando que, apesar da distância, nosso compromisso com a liberdade e a democracia é inabalável".

Apoiadores da líder opositora María Corina Machado participar de evento de campanha em Caracas, capital da Venezuela - 25.jul.24/STR/Xinhua

A organização cita também as dificuldades impostas pelo regime de Nicolás Maduro aos venezuelanos em outros países que tentaram participar das eleições do domingo. A diáspora conta com 560 mil pessoas no Brasil, de um total de 7,7 milhões ao redor do mundo. Apesar disso, apenas 69 mil conseguiram se registrar para votar —no Brasil, foram menos de mil.

O baixo registro se dá por contra de novas exigências do regime, como a necessidade de que a pessoa tenha visto de residência no país onde mora para que possa participar do pleito —a grande maioria da diáspora não dispõe de tanta estabilidade.

Organizações como a Alerta Venezuela, que estudam a diáspora, dizem que Caracas violou suas próprias normas e excluiu da democracia eleitoral milhões de pessoas. Para Ligia Bolivar, coordenadora da Alerta, ocorreu uma "fraude eleitoral massiva" na medida em que milhões de venezuelanos foram privados de seu direito ao voto.

As manifestações devem acontecer em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Porto Alegre, Manaus e Belo Horizonte, entre outras.