Explosão perto de sinagoga fere policial na França; Macron fala em terrorismo

São Paulo

Um policial ficou ferido depois que um carro explodiu no estacionamento de uma sinagoga neste sábado (24) em La Grande-Motte, no sul da França, no que tem sido considerado um ataque terrorista e antissemita. De acordo com a polícia, o agente ferido não corre risco de morte.

As forças de segurança realizam buscas para encontrar o suspeito do ataque e a unidade anti-terrorismo do governo francês vai comandar o caso, disse o primeiro-ministro, Gabriel Attal, que anunciou uma visita à sinagoga em La Grande-Motte.

Policiais e bombeiros se aglomeram perto da sinagoga em La Grande-Motte, no sul da França, depois que um carro explodiu no estacionamento do prédio em um aparente ataque terrorista - Pascal Guyot - 24.ago.24/AFP

"Esse foi um ataque antissemita. Uma vez mais, nossos compatriotas judeus são alvo", disse Attal. "Não vamos desistir. Contra o antissemitismo, contra a violência, nunca seremos intimidados." O primeiro-ministro prometeu aumentar a segurança de sinagogas em todo o país.

Segundo a agência de notícias AFP, uma pessoa com conhecimento das investigações disse que imagens de uma câmera de segurança mostram que o suspeito carregava uma bandeira da Palestina consigo durante o ataque.

"Faremos de tudo para prender o autor desse ato terrorista e proteger os lugares de culto", disse o presidente, Emmanuel Macron. "A luta contra o antissemitismo é um combate constante de toda a nação, unida."

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Dois carros foram incendiados no estacionamento da Sinagoga e pelo menos um deles continha uma garrafa com gás que causou a explosão, de acordo com a polícia.

"Explodir um carro em frente à sinagoga em Grand Motte no horário que os fiéis costumam chegar é uma clara tentativa de matar judeus", disse Yonathan Arfi, da organização judia CRIF.