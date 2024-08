Itamar Vieira Junior cria história sensível para crianças em 'Chupim'; veja vídeo

São Paulo

Itamar Vieira Junior volta sua sensibilidade às crianças no novo "Chupim", que sai pela editora Baião, uma narrativa passada no mesmo ambiente de "Torto Arado" e com preocupações alinhadas aos demais livros do autor.

É a história do garoto Julim, que trabalha com os irmãos na plantação da família. O pai quer que ele espante os pássaros que comem os grãos que eles cultivam ali, mas o menino reluta e começa a pensar que a ave na verdade tem muito em comum com eles.

O livro é o assunto da semana no Painel das Letras, série produzida pela TV Folha e apresentada pelo colunista e editor Walter Porto, que indica livros de ficção e não ficção que acabam de ser lançados.

