Míssil russo atinge supermercado na Ucrânia e deixa ao menos 10 mortos; veja vídeo

Reuters

Um ataque de um míssil russo atingiu um supermercado em Kostiantinivka, cidade ucraniana na região de Donetsk, na linha de frente da guerra, nesta sexta-feira (9), matando pelo menos dez pessoas e deixando outras 35 feridas, disseram autoridades.

Bombeiros trabalham dentro de supermercado danificado por ataque militar russo em Kostiantinivka, região de Donetsk, na Ucrânia - Serviço de Emergência Estadual da Ucrânia - 9.ago.24/via Reuters

O bombardeio causou um incêndio que foi contido, afirmou o ministro do Interior, Ihor Klimenko. Nuvens de fumaça preta saindo do prédio destruído podiam ser vistas em imagens e vídeos postados pelas autoridades.

"Os terroristas russos atingiram um supermercado comum e uma agência dos correios. Há pessoas sob os escombros", disse o presidente Volodimir Zelenski no X.

Os serviços de emergência continuavam trabalhando em meio aos destroços em busca de sobreviventes, declarou Zelenski.

O governador da região, Vadim Filashkin, afirmou inicialmente que a Rússia usou artilharia, mas depois declarou que o ataque foi feito por um míssil ar-superfície X-38.

A Nova Poshta, maior empresa privada de correios da Ucrânia, disse que seu escritório de cargas no supermercado foi danificado no ataque.

"Todos os nossos funcionários estão vivos. Um colega sofreu uma concussão —ele está recebendo toda a ajuda necessária", afirmou a empresa no X.

Casas, lojas e dezenas de carros também foram danificados no ataque, de acordo com a postagem do ministro do Interior no Telegram.

Kostiantinivka fica a apenas 13 quilômetros da linha de combate ativa no leste da Ucrânia. Partes da região de Donetsk que se mantêm sob controle de Kiev são regularmente atacadas por bombardeios e ataques aéreos russos.

Na sexta-feira, a Rússia declarou estado de emergência federal na região de Kursk, onde confrontos com tropas ucranianas ocorreram por quatro dias.

O Ministério de Emergências anunciou a decisão após uma reunião da comissão governamental para prevenção e eliminação de situações de emergência.

"A discussão incluiu a situação na região de Kursk devido ao ataque das forças armadas ucranianas. Um nível de resposta federal foi estabelecido na região", dizia a declaração.