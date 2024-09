Adolescente mata mãe um ano depois de assassinar pai nos Estados Unidos

São Paulo

Um adolescente de 17 anos matou a mãe a facadas na cidade de Auburndale, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, um ano depois de ter assassinado o pai em Oklahoma. O caso aconteceu no último domingo (8). Collin Griffith afirma ter agido em legítima defesa nas duas ocasiões.

De acordo com a imprensa americana, Griffith ligou para a polícia e disse que sua mãe, Catherine Griffith, 39, havia sido esfaqueada no pescoço ao tropeçar enquanto tentava atacá-lo com uma faca. Quando os agentes chegaram ao local, Catherine já estava morta, e Griffith se recusou a responder perguntas e pediu a presença de um advogado.

Policiais do condado de Polk, na Flórida, nos Estados Unidos - Yuki Iwamura - 18.jul.23/AFP

A polícia disse que testemunhas viram mãe e filho discutindo aos berros na rua antes de Griffith agarrá-la pelos cabelos e arrastá-la para dentro da casa. Os dois moravam no local, que pertence a avó de Griffith, desde março de 2023 —um mês depois do assassinato do pai, Charles Griffith.

Em fevereiro daquele ano, o adolescente, então com 15 anos, atirou e matou o pai no que ele disse ter sido um ato de legítima defesa. Na ocasião, a mãe de Griffith pagou US$ 50 mil (cerca de R$ 278 mil) para tirá-lo da cadeia, e autoridades de Oklahoma decidiram não acusá-lo pelo crime porque não conseguiram provar a ausência de legítima defesa.

A avó de Griffith disse à polícia que o adolescente já havia sido violento com a mãe "diversas vezes" no passado. Uma autópsia revelou que Catherine morreu de uma facada profunda no pescoço inconsistente com um acidente. O adolescente será indiciado pelos crimes de homicídio e sequestro.

"Collin Griffith é um predador violento que matou o pai e a mãe", disse Grady Judd, o xerife do condado de Polk, onde fica Auburndale. "Faremos tudo o que pudermos para mantê-lo afastado da sociedade civil."