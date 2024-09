Putin, com ironia, diz que Rússia apoia Kamala na eleição dos EUA

Vladivostok (Rússia) | Reuters

A Rússia quer que Kamala Harris vença a eleição presidencial dos EUA, disse o presidente Vladimir Putin nesta quinta-feira (5), em um comentário aparentemente irônico, citando seu "riso contagiante" como uma razão para preferi-la a Donald Trump —o republicano tem chamado pejorativamente a adversária democrata de "laffin' Kamala", algo como "Kamala que dá gargalhadas".

Putin falou um dia depois de o Departamento de Justiça dos EUA acusar dois executivos de mídia russos de um suposto esquema ilegal para influenciar a eleição de novembro com propaganda pró-Rússia.

Vladimir Putin participa de sessão plenária do Fórum Econômico Oriental em Vladivostok, na Rússia - Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

O líder do Kremlin havia dito no início deste ano, antes de o presidente Joe Biden se retirar da corrida —também com aparente ironia— que o preferia a Trump porque Biden era um político "à moda antiga" e, portanto, mais previsível.

Questionado sobre como via a eleição agora, Putin declarou, em um fórum econômico no extremo leste da Rússia, que a escolha era do povo americano. Mas então acrescentou que, como Biden havia recomendado que seus eleitores apoiassem Kamala, faria o mesmo: "Vamos apoiá-la".

"Ela ri de forma tão expressiva e contagiante que isso significa que está tudo bem com ela", disse Putin. Segundo ele, talvez isso significasse que ela se absteria de impor mais sanções contra a Rússia.

As agências de inteligência dos EUA acreditam que a Rússia queira ver Trump vencedor, pelo fato de ele se mostrar menos comprometido em apoiar a Ucrânia na guerra contra Moscou. O presidente russo afirmou, porém, que Trump havia introduzido mais sanções contra a Rússia do que qualquer outra pessoa na Casa Branca antes dele.