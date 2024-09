Trump fala quase 6 minutos a mais que Kamala em debate, mas democrata ataca por mais tempo

São Paulo

O republicano Donald Trump falou mais tempo que a democrata Kamala Harris no primeiro debate entre os candidatos na corrida eleitoral pela Presidência dos Estados Unidos, na noite de terça-feira (10). No total, ele usou a palavra por 43 minutos e 3 segundos, dos quais 12min54s foram destinados para ataques à oponente, de acordo com o jornal The New York Times.

Kamala, que falou por 37min41s, reservou 17min25s desse tempo para criticar ou contra-atacar o rival. A contagem reforça a imagem deixada no debate que ela pôs o republicano na defensiva por diversas vezes.

Kamala Harris, candidata e vice-presidente dos EUA, fala enquanto o ex-presidente Donald Trump desvia o olhar durante debate presidencial na Filadélfia, Pensilvânia - Saul Loeb - 10.set.24/AFP

Sobre temas-chave, o tempo variou entre os candidatos. Trump insistiu em abordar a imigração em momentos distintos do debate (4min34s, enquanto Kamala falou do assunto por 1min12s).

A questão mais abordada da noite foi economia (Kamala por 6min6s e Trump por 4min13s). A democrata, defensora do direito de acesso ao aborto, falou menos disso que o adversário (ela por 3min40s, e ele por 4min8s).

A Guerra da Ucrânia tomou um tempo mais equilibrado no debate (Kamala falou por 2min36s, e Trump por 3min46s). Ao conflito entre Israel e Hamas a democrata dedicou 1min32s, enquanto o republicano apenas 54 segundos.

Faltando 56 dias para a eleição de 5 de novembro, o debate foi um palco importante para os eleitores conhecerem a vice-presidente. Na última pesquisa nacional do New York Times/Siena College, divulgada no último domingo (8), 28% dos eleitores disseram que precisavam aprender mais sobre a democrata; apenas 9% disseram o mesmo sobre o republicano.