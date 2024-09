Yagi deixa rastro de destruição no Vietnã, e balanço de mortes causadas por tufão ultrapassa 40

Ha Long (Vietnã) | AFP

Rebaixado à depressão tropical neste domingo (8), o supertufão Yagi deixou 21 pessoas mortas e outras 229 feridas tocar o Vietnã, no sábado (7), de acordo com estimativas preliminares das autoridades locais.

Sua passagem pelo país arrancou telhados de edifícios, afundou barcos e fez pedaços de terra deslizarem. Ainda interrompeu o fornecimento de energia e as telecomunicações na capital, Hanói, e inundou grandes áreas, derrubando milhares de árvores e danificando dezenas de propriedades.

Edifícios danificados e destroços após o supertufão Yagi atingir Ha Long, no estado de Quang Ninh, no Vietnã - Nhac Nguyen/AFP

O ciclone tropical se formou no Sudeste Asiático no início da semana passada. Desde então, passou pelas Filipinas e pela China e tirou a vida de ao menos 24 pessoas —os óbitos no Vietnã fazem o balanço de mortes subir a 45.

Ao atingir os distritos insulares do norte do Vietnã por volta das 13h no horário local do sábado (3h em Brasília), seu epicentro registrava ventos de até 160 km/h.

Seu pico, de 234 km/h, porém, ocorreu na véspera, na ilha de Hainan, no sul chinês. Lá, o Yagi derrubou árvores, inundou estradas e cortou a energia de mais de 800 mil residências.

Já no Vietnã, quatro pessoas da mesma família morreram na madrugada de domingo após um colapso do solo na província de Hoa Binh, no norte. O desabamento ocorreu após várias horas de chuva intensa provocadas pelo tufão. O proprietário da casa, 51, conseguiu escapar, mas sua esposa, sua filha e seus dois netos morreram.

Segundo o Departamento de Resgate e Emergência do Ministério da Defesa vietnamita, além dos quatro óbitos em Hoa Binh, outras seis pessoas, incluindo um recém-nascido e uma criança de um ano, morreram em um deslizamento na cidade de Sa Pa, em uma área montanhosa do noroeste.

Os demais mortos tinham sido atingidos por árvores ou barcos à deriva.

No domingo, vários distritos da cidade portuária de Haiphong estavam sob 0,5 metro de água, e não havia eletricidade na área, com cabos elétricos e postes danificados. O município de 2 milhões de habitantes é um polo industrial, e abriga fábricas de multinacionais estrangeiras e uma montadora de automóveis.

Os parques industriais estavam fechados neste domingo, segundo disseram funcionários e gerentes à agência Reuters. Um dos locais foi inundado, e operários disseram ter sido mandados para casa depois de tentar ir trabalhar sem saber das condições nas fábricas porque as redes de telecomunicações ainda não tinham sido restabelecidas.

"Os danos para as fábricas são realmente significativos. Algumas perderam telhados ou fachadas inteiras", afirmou Bruno Jaspaert, chefe de uma das zonas industriais da cidade. Ele disse que pelo menos 80% das plantas foram danificadas.

"Pode levar um mês, se tudo correr bem, para eu me recuperar totalmente desse prejuízo", disse Do Van Truong, 45, dono de uma peixaria. O teto do estabelecimento dele desabou, e o fornecimento de eletricidade e de água ainda não tinha sido restaurado na tarde deste domingo.

A mídia estatal ainda afirmou que várias rodovias no norte do país foram inundadas ou seriamente afetadas.A agência meteorológica alertou que o risco de inundações repentinas seguia nas áreas costeiras, incluindo Hanói.

Localizado na capital, o aeroporto internacional Noi Bai, o mais movimentado do norte do Vietnã, reabriu no domingo, porém, após ter fechado na manhã de sábado.

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Segundo um estudo publicado em julho, os tufões da região passaram a se formar mais perto da costa, intensificar suas atividades mais rapidamente e permanecer mais tempo em terra firme em razão da crise climática.

Na semana passada, o Japão foi atingido pela tempestade mais forte em décadas, o tufão Shanshan.

Dados da Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência da ONU para questões do clima, indicam que eventos climáticos extremos como secas, enchentes, deslizamentos de terra, tempestades e incêndios mais do que triplicaram ao longo dos últimos 50 anos em consequência do aquecimento global.

Outro órgão ligado à ONU, o IPCC (Painel Intergovernamental para a Mudança Climática), já afirmou em relatório que hoje é inequívoco que parte dessas mudanças foi causada pela ação humana.