Às vésperas das Olimpíadas, podcast debate como saúde mental de atletas ganha protagonismo

São Paulo

Quando a ginasta americana Simone Biles anunciou que abriria mão de disputar medalhas nos Jogos de Tóquio para se preservar, o mundo esportivo parou como nunca tinha feito para ouvir e refletir sobre saúde mental. Os reflexos foram sentidos na caminhada para Paris, com um protagonismo cada vez maior do tema no esporte de alto rendimento.

A uma semana do início das Olimpíadas na capital francesa, o terceiro episódio olímpico do Café da Manhã discute por que os atletas têm se mostrado mais e mais abertos a falar sobre dúvidas, angústias e pressões que sentem no dia a dia —e analisa se as respostas das entidades esportivas têm sido efetivas para protegê-los.

O programa entrevista o nadador medalhista olímpico Bruno Fratus, a ex-nadadora Joanna Maranhão, hoje coordenadora na organização Sport & Rights Alliance, a psicóloga clínica do esporte Aline Wolff e a gestora esportiva do Comitê Olímpico do Brasil Juliana Fajardo.

