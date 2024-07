Podcast explica por que J.D. Vance como vice de Trump consolida trumpismo

São Paulo

Apontado como vice na chapa de Donald Trump, o senador J.D. Vance deve ser o principal nome a discursar na convenção do Partido Republicano nesta quarta-feira (17). No dia seguinte, é a vez de o ex-presidente falar oficialmente como candidato pela primeira vez, encerrando o evento.

A escolha de Vance evidenciou a força do trumpismo no país e no partido. O senador por Ohio, antes crítico a Trump, se alinhou fortemente ao político e, aos 39 anos, desbancou nomes mais experientes e que poderiam aproximar o ex-presidente de grupos como latinos e negros —sendo visto também como um possível sucessor.

A convenção republicana também consolidou uma semana de notícias positivas para Trump —ele sobreviveu a um atentado e viu a Justiça suspender uma ação contra ele—, depois de dias de foco na campanha de Joe Biden.

O episódio desta quarta-feira (17) discute a força e o futuro do trumpismo. Felipe Loureiro, professor de relações internacionais da USP, analisa o que a escolha de J.D. Vance como vice de Trump indica sobre o Partido Republicano e como os símbolos que o ex-presidente representa têm ganhado espaço.

