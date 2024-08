Datena quer repetir Tabata em vídeos contra Marçal e é cobrado sobre debates

São Paulo

Os vídeos em que Tabata Amaral (PSB) associa o autodenominado ex-coach Pablo Marçal (PRTB) ao crime organizado têm inspirado José Luiz Datena (PSDB), que declarou pretender divulgar conteúdos semelhantes em suas redes.

Na manhã desta terça-feira (27), a deputada federal afirmou em entrevista a jornalistas que conversou por telefone com Datena. O tucano parabenizou Tabata pelos vídeos publicados.

Após vídeo em que Tabata sobe tom e ataca Marçal, Datena afirma que pretende produzir conteúdos semelhantes contra influenciador - Reprodução/TV Cultura/YouTube

No entanto, os organizadores da campanha do apresentador não são favoráveis ao modelo. "Achei interessante fazer o vídeo. Em apenas um, eu tive mais de 3,6 milhões de visualizações", afirmou o tucano. Neste vídeo em questão, Datena faz associações entre Marçal e o crime organizado.

Datena está incomodado com a legislação eleitoral, que o tirou da televisão no final de junho —de acordo com as regras, candidatos não podem apresentar programas de TV ou rádio quatro meses antes da eleição. "Eu não posso fazer televisão, mas ele [Marçal] usa as redes sociais para fazer o que quiser. É injusto, porque somos comunicadores", disse o tucano.

Nos vídeos divulgados entre sexta-feira (23) e segunda-feira (26), Tabata acumulou 6,1 milhões de reproduções só no Instagram, e a candidata ficou entre os assuntos mais comentados do X (ex-Twitter).

Neste sábado (24), a Justiça Eleitoral determinou a suspensão dos perfis de Marçal em redes sociais até o final das eleições. A decisão, em caráter liminar, foi concedida na ação movida pelo PSB. Após a decisão, o candidato criou novos perfis nas plataformas.

Tabata avalia como positiva a intenção de Datena em ingressar nesse tipo de conteúdo contra o influenciador. "Eu, obviamente, disse que super, vamos nessa. A gente tem algo muito perigoso acontecendo aqui", diz ela, que afirma ter cobrado do jornalista a presença em debates.

No último debate realizado pela Veja, em 19 de agosto na ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), apenas Tabata, Marçal e Marina Helena (Novo) estiveram presentes.

"Hoje, estou sozinha, com a cara e a coragem, e farei isso sem o menor problema. Coragem é o que não me falta, mas sou a única que está desmascarando Pablo Marçal e mostrando para as pessoas quem ele realmente é", afirmou Tabata que disse ainda que Datena agradeceu por ela ter explicitado as ligações de Marçal com suspeitos de elo com o PCC.

Tabata afirma ter pedido a Datena que compareça aos debates e se pronuncie também. "Não tenho o menor problema de fazer isso sozinha, mas Pablo Marçal representa um risco muito grande para a cidade de São Paulo."

À Folha o jornalista afirma que pretende ir ao debate marcado para o próximo domingo, no dia 1º de setembro, promovido pela TV Gazeta e o Canal My News.

"Eu percebi que é uma boa voltar aos debates. Esse sujeito [Marçal] não pode usar o debate para responder o que quer e fazer cortes para as redes sociais. Ele desmoralizou o debate, não apresenta nenhuma proposta, a não ser a ideia maluca do teleférico. Isso é anarquia", disse Datena.

"Não estou preocupado se vou ganhar a eleição, mas preocupado porque ele representa um risco para a democracia. As regras desse jogo estão desatualizadas", reclamou o comunicador.