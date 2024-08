Desenhista Pedro Vinicio estreia como chargista em Opinião na Folha

São Paulo

A partir desta quarta-feira (14), o artista pernambucano Pedro Vinicio, 18, passa a compor o quadro de chargistas da página de Opinião da Folha.

Pedro, que viu seus desenhos viralizarem pela primeira vez em 2020, é conhecido por suas artes com cores vibrantes e frases divertidas; hoje, ele tem 750 mil seguidores no Instagram. Ele publicará semanalmente às quartas-feiras.

O artista pernambucano Pedro Vinicio, desenhista famoso na internet; ele passa a publicar charges na seção de Opinião da Folha - Arquivo Pessoal

O jovem artista começou a colaborar com a Folha em março deste ano com charges na Folhinha, suplemento semanal voltado para o público infantil. Durante as Olimpíadas, Pedro também estampou as páginas do caderno esportivo com seus personagens irônicos e textos rasurados, marca do seu trabalho.

Morador de Garanhuns (230 km de Recife), Pedro divide a casa com seus pais e tem a ajuda de sua irmã, Marília, na administração da carreira. Ele já teve contrato profissional com marcas de camisetas e sites de notícias, e participou como convidado da Flip (Festa Literária de Paraty) em novembro de 2023.

Pedro Vinicio se junta a Laerte, João Montanaro, Jean Galvão, Benett, Marília Marz, Cláudio Mor e Cláudio de Oliveira no revezamento da seção.

Leandro Assis e Triscila Oliveira deixam Opinião e farão parte da equipe de autores do Quadrão, HQ publicado aos domingos na Ilustrada, junto com Jan Limpens, João Montanaro, Ricardo Coimbra, Angeli e Laerte.

Chargistas da semana