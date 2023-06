Meta estuda reduzir idade recomendada para uso do Quest para 10 anos

San Francisco | The New York Times

Dona do Facebook e Instagram, a Meta anunciou nessa sexta-feira (16) que estuda reduzir de 13 para 10 anos a idade recomendada para usar o dispositivo de realidade virtual Quest, que teve nova versão lançada no início deste mês. A medida pode causar novas preocupações de privacidade e segurança para pais e observadores mundiais.

A empresa está discutindo o plano com agentes reguladores, de acordo com duas pessoas com conhecimento das negociações da Meta, e tenta amenizar a preocupação imediata de pais.

A companhia explicou que pode solicitar a autorização dos pais para a abertura de uma conta e que os jovens só poderiam ter acesso a aplicativos e conteúdos permitidos para a sua faixa etária.

Com o Quest, a Meta tenta liderar o chamado "metaverso", mundos virtuais cujos usuários interagem entre si online com a criação de avatares.

No lançamento do Meta Quest 3, em 1º de junho, o executivo-chefe da Meta, Mark Zuckerberg, apresentou tecnologias de realidade virtual e aumentada –conhecidas como "realidade mista"– que permitem que os usuários interajam em ambientes totalmente digitais e também com gráficos sobrepostos ao mundo real.

No ano passado, a companhia diminuiu gradualmente a idade recomendada para o uso de seus aplicativos de realidade virtual. No post em que fala sobre a possibilidade de reduzir de 13 para 10 anos, a Meta explica que o objetivo é "dar às famílias mais formas de usar e aproveitar o Meta Quest".